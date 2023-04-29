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Togg’da ilk teslimat 30 Nisan’da yapılacak

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#Togg#Gürcan Karakaş#T10X
Togg’da ilk teslimat 30 Nisan’da yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2023 07:00

Togg’da kamu görevlilerine yapılan teslimatların ardından, düzenlenen çekiliş sonucu bu yıl T10X almaya hak kazanan kullanıcılara gerçekleştirilecek ilk teslimatlar için tarih netleşti.

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Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Teslimatlarımız söz verdiğimiz gibi devam ediyor. Çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılarımız, 30 Nisan Pazar günü T10X’leriyle buluşmaya başlıyor. Bizi izlemeye devam edin” denildi. Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş da Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Togg ailemiz büyümeye, T10X kullanıcılarıyla buluşmaya devam ediyor. 30 Nisan’da #kavuştay” ifadelerini kullandı.

MAYISTA HIZLANIYOR

Togg CEO’su Karakaş, önceki gün Bloomberg HT kanalına yaptığı açıklamada ise teslimatlarla ilgili, “Bizim sözümüz teslimatların nisanda başlayacağına dairdi. Nisan sonundan itibaren de kullanıcı teslimatlarına başlıyoruz. Mayıs ayının içerisinde takriben 1.000’in üzerinde araç teslim etmeyi hedefliyoruz” bilgisini vermişti.

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Togg’da ilk teslimat 30 Nisan’da yapılacak

Gürcan Karakaş

Togg’un satışa çıkardığı ilk tamamen elektrikli otomobil T10X için düzenlenen online sipariş süreci 29 Mart’ta yapılan kura çekilişi ile tamamlanmıştı. Çekiliş sonucunda toplamda 20 bin kişi ön sipariş hakkı kazanmıştı. Şirketin bu sene üretmeyi hedeflediği toplam T10X sayısı ise 28 bin adet olarak açıklanmıştı.

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#Togg#Gürcan Karakaş#T10X

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