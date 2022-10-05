Togg yollara çıktı

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Togg trafikte test edilmeye başlandı. 29 Ekim 2022 tarihinde fabrikası açılacak olan Togg'un test sürüşleri devam ediyor. Dünyanın zorlu coğrafyalarında çeşitli testlere tabi tutulan Togg bu sefer de İstanbul-İzmir Otoyolu'nda görüntülendi.

KAMUFLAJLI OTOMOBİLLER YOLLARDA

Kamuflajlı iki otomobil güvenlik önlemleri dahilinde test edildi. Test plakası takılarak trafiğe çıkan Togg otomobillere ilişkin "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor" denildi.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ

Türkiye'nin dev projelerinden olan Osmangazi Köprüsü'nü kullanan Togg'un görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kısa süre sonra satışa çıkacak olan Togg'a ilişkin fiyat belirlenmedi. Geçtiğimiz günlerde Togg'dan yapılan açıklamada fiyat ve satış kanallarına ilişkin gerçekle örtüşmeyen açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği belirtilmişti.