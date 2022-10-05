Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete © Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Togg yollara çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Togg#Otomobil#Test
Togg yollara çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2022 06:50

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, test sürüşlerine devam ediyor. Çok kısa zamanda büyük başarılara imza atan Togg kullanıcı deneyimi testlerini otoyolda yapmaya başladı.

Haberin Devamı

Togg trafikte test edilmeye başlandı. 29 Ekim 2022 tarihinde fabrikası açılacak olan Togg'un test sürüşleri devam ediyor. Dünyanın zorlu coğrafyalarında çeşitli testlere tabi tutulan Togg bu sefer de İstanbul-İzmir Otoyolu'nda görüntülendi.

KAMUFLAJLI OTOMOBİLLER YOLLARDA

Kamuflajlı iki otomobil güvenlik önlemleri dahilinde test edildi. Test plakası takılarak trafiğe çıkan Togg otomobillere ilişkin "Tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol koşullarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz planlarımız doğrultusunda devam ediyor" denildi.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Miçotakise ABD tepkisi: Gereği neyse her zaman yapacağızCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e ABD tepkisi: Gereği neyse her zaman yapacağızHaberi Görüntüle

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ

Türkiye'nin dev projelerinden olan Osmangazi Köprüsü'nü kullanan Togg'un görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıldı. Kısa süre sonra satışa çıkacak olan Togg'a ilişkin fiyat belirlenmedi. Geçtiğimiz günlerde Togg'dan yapılan açıklamada fiyat ve satış kanallarına ilişkin gerçekle örtüşmeyen açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği belirtilmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Togg#Otomobil#Test

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyon önce masayı devirdi sonra açık açık Hile var dedi Teknoloji satrancı öldürecek mi

Şampiyon önce 'masayı devirdi' sonra açık açık 'Hile var' dedi! Teknoloji satrancı öldürecek mi?

#Satranç
Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim

Bu bitkiler evinizde bulunuyorsa dikkat! 'Faydaları saymakla bitmiyordu, kedimi öldürebileceğini hiç düşünmedim'

#Toksik Bitkiler
Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi Sağlıklı dil nasıl anlaşılır

Dildeki renk değişimleri hangi hastalıkların habercisi? Sağlıklı dil nasıl anlaşılır?

#Sağlık