TOGG Üst Yöneticisi Karakaş: Salgın iş birliği yapma şeklimizi değiştirdi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, "Teknoloji öyle bir hale geldi ki yeni iş modelleri oluşuyor. Bu da şu anda yaptığımız iş biçimini değiştiriyor. Salgın konusu bizim için de şaşırtıcı bir mevzuydu, bizim iş birliği yapma şeklimizi değiştirdi." dedi.



Karakaş, Uluslararası İşbirliği Platformu'nun (UİP) İstanbul'da düzenlediği 11. Boğaziçi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen "Liderliğin Dönüşümü" panelinde yaptığı konuşmada, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında mega trendlerin bütün yaşamı etkilediğini dile getirdi.

Bu trendlerin de bir değişim, dönüşümün yeni bir yaşam alanı oluşturduğunu ifade eden Karakaş, "Bundan hareketle de ofislerimizde olsun, evlerimizde olsun arabalarımızda olsun, otonom cihazlarla halihazırda yaptığımız şeyleri daha da ileriye taşıyabilir noktadayız." diye konuştu.

İş yapış modellerinin yapılandırılması gerektiğine dikkati çeken Karakaş, "Teknoloji öyle bir hale geldi ki yeni iş modelleri oluşuyor. Bu da şu anda yaptığımız iş biçimini değiştiriyor. Salgın konusu bizim için de şaşırtıcı bir mevzuydu, bizim iş birliği yapma şeklimizi değiştirdi. Aslında çok belirsizlik içinde bir yola çıkmıştık. Uzaktan iş birliği, teknolojik iş birliği, iş birliği tekniklerinin organize olması gibi meseleler vardı. Pek çok insanın bilmediği şeyleri bir start-up projesi olarak şekillendirme ihtiyacı duyduk." ifadelerini kullandı.



"GENÇ YETENEKLERİ BELLİ KALIPLARA SOKMAYA ÇALIŞMIYORUZ"

Gürcan Karakaş, moderatörün genç yetenekleri zorlu dönemlerde şirkete nasıl çektiklerine yönelik bir sorusuna, "Biz onları belli kalıplara sokmaya çalışmıyoruz. Düşüncelerini, hayallerini belli bir süzgeçten geçirmiyoruz. Onları açıkçası serbest bırakıyoruz ki yaratıcı olabilsinler, fikirlerini bizlerle paylaşabilsinler." şeklinde yanıt verdi.

Bir başka soru üzerine Çin'in dünya ekonomisine etkilerine ilişkin görüşlerini de paylaşan Karakaş, Çinli şirketlerin dünya ekonomisinde ciddi bir egemenlik kurduğu görüşüne katıldığını ifade ederek, söz konusu şirketlerin iş kültürünün anlaşılması gerektiğini ve iş birliği ile rekabet noktalarında iş sektöründe bir sinerjinin de oluşturulabileceğini söyledi.



"HAYAT BOYU ÖĞRENME İŞ BİRLİĞİ ÇAĞINDA BİZLERE YENİ KAPILAR AÇACAK"

İyi bir lider konusundaki değerlendirmelerini de aktaran Karakaş, sadece liderlik için değil dünyada artık herkesin iş birliği içerisinde çalışması gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir de dürüstlük çok önemli, yani şeffaflığın sağlanabilmesi için vaat ettiğiniz şeyleri yapmanız gerekecektir. Bir de insanların yüreklerine dokunabilmek çok önemli. İnsan merkezli bir iş yapabilmek ve çalışanlarımıza gerektiğinde koçluk yapabilmek çok önemli ve hayat boyu öğrenme bizlere bu yeni çağda, yeni teknoloji çağında, iş birliği çağında bizlere yeni kapılar açacak ve bizleri teyakkuzda tutacaktır."

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