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HaberlerEkonomi HaberleriTOGG üretim bandının 22. yerli otomobiline "plakası 22" olan Edirne talip
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.09.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

TOGG üretim bandının 22. yerli otomobiline "plakası 22" olan Edirne talip

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TOGG üretim bandının 22. yerli otomobiline "plakası 22" olan Edirne talip
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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) üretim bandının 22. yerli otomobiline, plakası 22 olan Edirne talip oldu.

Edirne Ticaret Borsasından (ETB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla video konferans aracılığıyla Marmara Bölge Toplantısı düzenlendi. Hisarcıklıoğlu, toplantıda, yerli otomobilin üretim faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Edirne'yi temsilen toplantıya katılan ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk de TOGG ve yerli otomobilin Türkiye'ye gurur verdiğini, destek için üretim bandından çıkacak 22. otomobile ETB'nin talip olduğunu bildirdi.

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