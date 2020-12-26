TOGG ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil için dikkat çeken 27 Aralık paylaşımı!

Yerli otomobilde son gelişmeler, son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 2019 yılında 27 Aralık'ta tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobili için heyecanlandıran açıklamalar geldi. Dünya genelinde de gündem olan ve büyük övgüler alan TOGG yerli otomobilinin 2022'nin son çeyreğinde seri üretim bandından inmesinin planlandığı açıklandı. Satışa çıkacağı tarihle ilgili ise henüz açıklama gelmedi.

YERLİ OTOMOBİL SATIŞA NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOGG yerli otomobilin satışa çıkacağı tarih henüz belli olmadı. Üretim aşamasından sonra satış tarihinin kesinleşmesi bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2023 hedefleri içinde stratejik öneme sahip projelerden biri olarak değerlendirilen Türkiye’nin Otomobili'nin, hedeflenen teknolojik dönüşümün öncülerinden biri olması bekleniyor.

Gerekli altyapıların tamamlanmasının ardından ilk araçların 2022'nin son çeyreğinde seri üretim bandından inmesi planlanıyor. Yola çıktığında yüzde 51 olması beklenen araçların yerlilik oranının 2026 yılında yüzde 68 seviyelerine ulaşması hedefleniyor.

Daha önce açıklamalarda bulunan TOGG CEO'su Karakaş, yurt içinde ve yurt dışında ağırlıklı olarak yeni ulaşım modelleri ve teknolojileri hakkında düzenlenen toplantılarda yaptığı konuşmalarda, 2022'nin ortalarında Türkiye'nin elektrikli aracını piyasaya sürmeye başlayacağını ve bu aracın piyasaya çıktığı tarihte rakipleriyle aynı seviyede otonom sürüşe hazır olacağını belirtmişti.

TOGG YERLİ OTOMOBİLDE 27 ARALIK PAYLAŞIMI

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) bugün sosyal medyadan heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. TOGG'dan yapılan paylaşımda, tanıtımın üzerinden 1 yıl geçtiği belirtilerek, "Neler mi yaptık? 27 Aralık saat 11.00'i bekleyin." denildi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD'de 7 Ocak'ta başlayan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) bir panelde konuşan TOGG'un Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, "Türkiye'nin Otomobili"ni ve Türkiye otomotiv endüstrisinin mobilite ekosistemine nasıl dönüşeceğini anlattı.

TOGG'un Gemlik'te Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) başvuru dosyası, 2 Mart'ta halkın görüşüne açılırken, ÇED toplantısı, 17 Mart'ta yapıldı. 2 Haziran'da da fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli ÇED raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığından olumlu olarak alındı.

TOGG otomobillerinin iç ve dış tasarımları Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Hakları Ofisi (EUIPO) tarafından 12 Nisan'da tescil edildi. 24 Haziran'da ise otomobillerin SUV ve Sedan tasarımları Çin Patent Kurumu tarafından TOGG adına tescillendi.