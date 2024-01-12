Togg KKTC yollarında

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte KKTC’nin caddelerinde Togg turu yaptı. Bilim Lefkoşa’da faaliyetlerini sürdüren Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ni ziyaret eden Bakan Kacır, “KKTC’de; Türkiye’de hayata geçirdiğimiz tüm milli teknoloji hamlesi programlarını adım adım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

SANAYİ YATIRIMLARINI KOLAYLAŞTIRACAK



Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında bir dizi temasta bulundu. Kacır, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte “Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkındaki Anlaşma”yı imza altına altı. Türkiye'den ve KKTC'den yatırımcılar arasında ortaya çıkan farkları gidermeyi planladıklarını belirten Kacır, "Finansal destek sağladığımız OSB'lerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye kanunlarına tabi şirketlerin KKTC'de gerçekleştireceği sanayi yatırımlarını kolaylaştırıyoruz." dedi.

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272 BİN KİŞİLİK AR-GE ORDUSU



Türkiye'nin son 21 yılda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini anlatan Kacır, dev bir Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa edildiğini aktardı. Bugün Türkiye'nin 101 teknoparkında, 10 binin üzerinde girişim ile teknoloji geliştirme yolculuğunun sürdüğünü kaydeden Kacır, “1600'den fazla Ar-Ge ve tasarım merkezimizle birlikte, 272 bin kişilik büyük bir Ar-Ge ordusu ile hareket ediyoruz.” diye konuştu.

TEKNOLOJİ VE ÜRETİM ÜSSÜYÜZ



Türkiye’nin artık, sanayisi, üretim kapasitesi, Ar-Ge ve inovasyon altyapısı, nitelikli iş gücü ve üç kıtayı birleştiren stratejik konumu ile küresel bir teknoloji ve üretim üssü olduğunu kaydeden Kacır, “Bir dönem en temel savunma sanayi ürünlerini bile ithal ederken, bugün İnsansız Hava Aracı üretiminde dünya birincisiyiz. 60 yıllık hayalimiz, doğuştan elektrikli ve akıllı milli otomobilimiz Togg yollarda.” ifadelerini kullandı.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİ



Kacır, "Türkiye Yüzyılı"nı inşa ederken, "Milli Teknoloji Hamlesi" hedeflerine doğru ilerlerken, sarsılmaz bağların bulunduğu KKTC'nin ekonomik potansiyelini ortaya koyacak plan ve projelerin destekçisi olmaya devam edildiğini bildirdi.

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BİLİM, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON



KKTC bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemini geliştirme çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Kacır, TÜBİTAK ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2009 yılında imzalanan iş birliği protokolünü yakın zamanda bir üst düzeye taşıdıklarını anımsattı. KKTC üniversitelerindeki hocaların TÜBİTAK akademik araştırma destek programlarının tümünden faydalanabileceklerine dikkati çeken Kacır, ayrıca KKTC’de eğitim gören ortaöğretim öğrencilerin de TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal araştırma projeleri ve olimpiyat yarışmalarına katılabileceklerini aktardı.

KKTC’NİN KALKINMASINA DESTEK



Kacır, Çukurova Kalkınma Ajansı ile KKTC'de yürütülen kalkınma projeleri için mali destek programları yürüttüklerine değinerek, ajansın teknik yardım ve gözetiminde 2011 yılından bu yana uygulanan 27 mali destek programı kapsamında, KKTC'nin kalkınması için 1,1 milyar lira tutarında destek sağladıklarını bildirdi.

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OSB’LERİN GÜCÜNÜ GÜÇ KATACAK



KKTC'de yer alan OSB'lerin gücüne güç katmak ve sanayi altyapısını kuvvetlendirmek için mevkidaşı ile yakın iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kacır, "Sanayi Yatırımlarının Kolaylaştırılması Hakkında Anlaşma" ile aynı zamanda, Türkiye'den ve KKTC'den yatırımcılar arasında ortaya çıkan farkları gidermeyi planladıklarını kaydetti.

OSB’LERİ ÜRETİM ALANINA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ



KKTC'li yatırımcıların yanı sıra, Türkiye'den gelecek yatırımlarla bu OSB'leri birer üretim alanına dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getiren Kacır, böylece kurumsallaşmış şirketleri KKTC OSB'lerinde yatırım yapmaya teşvik edeceklerini, iki ülke arasında teknoloji ve bilgi transferini daha da güçlendireceklerini söyledi. KKTC'nin sanayileşme yolculuğunda büyük bir atılım sağlayacaklarının altını çizen Kacır, anlaşmanın sadece Türkiye ve KKTC'nin değil, tüm Doğu Akdeniz havzasının sanayi ekosistemine katkı sağlamasını temenni ettiğini ifade etti.

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BİLİM LEFKOŞA’YA ZİYARET



T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, KKTC MEB, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği, T.C. KEİ Ofis, T3 Vakfı, Kıbrıs Bilim ve Zeka Vakfı ile İTÜ KKTC Üniversitesi işbirliği ile hayata geçirilen Bilim Türkiye Eğitim Programları’nın uygulandığı Bilim Lefkoşa’yı ziyaret etti. 6-14 yaş grubunun eğitim aldığı 7 farklı bilim atölye teması ve ortaokul ile lise gruplarına yönelik uzun dönem eğitim uygulanan Deneyap Atölyesi’ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

ÖĞRENCİLER BİLİM ATÖLYESİ ÇALIŞMALARINA KATILIYOR



Bakan Kacır, buradaki konuşmasında, “Burası, takım çalışması esaslı projelerle öğrencilerin bilimle tanışmasını sağlayan bir merkez. Havacılık, uzay gibi alanlardan tarım teknolojilerine, matematik ve doğa bilimleri gibi alanlara pek çok farklı alanda öğrenciler burayı ziyaret ederek bilim atölyesi çalışmasına katılıyorlar. Merak duygularını tetikleyen çalışmalarla buluşuyorlar.

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DENEYAP’LARDA EĞİTİMLER SÜRÜYOR



Deneyap Teknoloji Atölyesi eğitim programları da Bilim Lefkoşa bünyesinde sürdürüldüğünü anlatan Kacır, “Böylelikle özel yetenekli öğrencilerin erken yaşlardan itibaren robotik, kodlama, siber güvenlik ve yapay zekayla tanışmaları sağlanmış oluyor. KKTC’de; Türkiye’de hayata geçirdiğimiz tüm milli teknoloji hamlesi programlarını adım adım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

KKTC’NİN ELEKTRİKLİ YERLİ OTOMOBİLİ GÜNSEL’İ TEST ETTİ



Bakan Kacır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) elektrikli yerli otomobili Günsel’in üretim tesisini ziyaret ederek, elektrikli yerli otomobil Günsel ile test sürüşü yaptı.

CAMİ AÇILIŞINI YAPTI



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Bakan Kacır, Lefkoşa'da yapımı devam eden KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulunduktan sonra yapımı tamamlanan YDÜ Doktor Suat Günsel Camisi'nin açılışına katıldı. Açılışa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel de iştirak etti.