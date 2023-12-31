×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

TOGG 81 ilin tamamına teslim edildi

Güncelleme Tarihi:

#TOGG#T10X#Teslimat
TOGG 81 ilin tamamına teslim edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 31, 2023 10:27

Aralık ayında da 6 bin 8 kişiye akıllı cihazlarının teslim edilmesiyle TOGG'un T10X modeli 81 ilin tamamına dağıtılmış oldu.

Haberin Devamı

Yerli ve milli otomobil TOGG'un dağıtımı hız kesmiyor. TOGG'un piyasadaki modeli T10X, aralık ayında 6 bin 8 kişiye daha teslim edildi. Böylece 81 ilin tamamına da TOGG teslim edilmiş oldu.

Son teslimatlar ile toplam 19 bin 583 kullanıcı araçlarına kavuştu. Yerli ve milli otomobil TOGG'un dağıtımı hız kesmiyor. TOGG'un piyasadaki modeli T10X, aralık ayında 6 bin 8 kişiye daha teslim edildi. Böylece 81 ilin tamamına da TOGG teslim edilmiş oldu. Son teslimatlar ile toplam 19 bin 583 kullanıcı araçlarına kavuşmuş oldu. 

Gözden KaçmasınBakan Uraloğlu ve Zayn Sofuoğlu TOGG aracıyla test yarışı yaptıBakan Uraloğlu ve Zayn Sofuoğlu TOGG aracıyla test yarışı yaptıHaberi Görüntüle

TOGG'un X.com hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: 

Aralık ayında çekilişle T10X almaya hak kazanan 6.008 kullanıcımıza daha akıllı cihazlarını teslim ettik. 
Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamında, heyecanımızı paylaşan ve en başından beri desteğini esirgemeyen 19 bin 583 kullanıcımız T10X’lerine kavuştu. Söz verdiğimiz gibi yedek talihlilerimizin teslimatlarına da 2024 yılında hız kesmeden devam edeceğiz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TOGG#T10X#Teslimat

BAKMADAN GEÇME!