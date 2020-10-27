TMSF altın müjdesine hazırlanıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından çok kritik bir görev daha üstlendi. FETÖ terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle bazı grupların bünyesindeki şirketler TMSF kapsamına alındı.

20 milyon lira katkı sağlayarak ihtiyaç sahibi öğrencileri tablete kavuşturan TMSF’nin davetlisi olarak Giresun’daydık. TMSF Başkanı Mühiddin Gülal, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katıldığı tablet dağıtım törenin hemen ardından bir sohbet toplantısı düzenledi ve kurumun son faaliyetleriyle ilgili bilgi paylaştı. Fon kapsamındaki Koza Altın’la ilgili ellerinde 200’ün üzerinde ruhsat olduğunu, ciddi bir sondaj çalışmasına başladıklarını ifade eden Muhiddin Gülal, “Bu dönemde ciddi bir sondaj çalışmasına başladık. Rahatlıkla söyleyebilirim ki çalışmalarımız olumlu. Türkiye’nin muhtelif yerlerinde rezervimiz var. Madende işler biraz ağır gidiyor. Geçen yıl itibarıyla 11 ton ürettik, bunu birkaç yıl içinde 15 tona çıkarmanın hesaplarını yapıyoruz. 37 farklı noktada sondaj çalışması yapıyoruz. Kuyularımız açıldı. Bu ara ülkemize müjdeler geliyor, biz de altında müjdeler verebiliriz. Ağrı’da çok güzel bir rezerv bulduk. Bununla alakalı son çalışmalarımız bitti. Önümüzdeki mart-nisan ayı gibi tesisimizin temelini atacağız. İnşallah orada 400- 500 kişiyi de istihdam edeceğiz” dedi.

VARLIK FONU’NA DEVİR

TMSF’nin Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) çocuklara tablet dağıtımı projesine destek vermesi dolayısıyla bulunduğu Giresun’da, basın mensuplarıyla Akın Çorap fabrikasında bir araya gelen Muhiddin Gülal ,

Koza Altın ve Erciyes Anadolu Holding gibi birçok şirkette müsadere kararı çıktığını söyledi. Gülal, “Eğer karar kesinleşirse bu şirketler artık Hazine’nin malı olacak. Hazine’ye geçmesinin ardından bir kısmına farklı şeyler düşünüyoruz. Mesela Koza Altın çok stratejik bir firma, altın üretiyoruz. Bunu diyoruz belki Türkiye Varlık Fonu’na devredilebiliriz. Erciyes Anadolu Holding ve Aydınlı Grup için belki halka arz çalışması yapabiliriz. Belki kısmi de olsa bir satış gündeme gelebilir. Kısa vadede bunların hepsi hukuki sürecin kesinleşmesine bağlı” dedi.

An itibarıyla bünyelerinde 804 şirket bulunduğunu belirten TMSF Başkanı Gülal, “Bunların 30 Eylül 2020 itibarıyla öz kaynak büyüklüğü 27.6 milyar lira, aktif büyüklüğü de 66.5 milyar liraya ulaştı. Yaklaşık 4.5 yıldır yönettiğimiz bu şirketlerde ortalama olarak öz kaynakları yüzde 52, aktifleri yüzde 56 büyüttük” diye konuştu.

61.2 MİLYARLIK REZERV

Bugün itibarıyla TMSF’nin 61.2 milyar liralık rezervi bulunduğunu belirten Başkan Gülal, “Bu paranın yüzde 90’ı Devlet İç Borçlanma Senetleri’nde (DİBS) değerleniyor. Kalan kısmı da mevduat olarak kamu bankalarında. Bu rezervimizi zaman zaman bazı kamu bankalarına garanti kapsamında kaynak olarak kullandırdığımız oldu, ancak şu an herhangi bir bankada kağıdımız yok” diye konuştu.

KOZA ALTIN GELİRİYLE 7 OKUL YAPILACAK

Muhiddin Gülal hükümetin tablet projesine 20 milyon lira katkı sağladıklarını, birçok sosyal projeye destek verdiklerini, ayrıca İstanbul’da 6, Kayseri’de de 1 okul yapacaklarını anlattı. Gülal, söz konusu okulların her birinin maliyetinin ortalama 25-30 milyon lira olacağını, bu manada toplam 200 milyon liralık yatırım yapacaklarını aktararak, “Sultanbeyli ve Çekmeköy’de yapacağımız okulun yer teslimleri yapıldı. Kasım ayı içerisinde temelini atacağız. Diğerlerinin de yıl çıkmadan temelini atıp, 2021-2022 dönemine yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.



ŞEHİTLERİN ADINI VERECEĞİZ

TMSF’nin 15 Temmuz sonrası çok farklı bir alanda faaliyet gösteren mevduat sigortacılığı kurumu haline geldiğini de belirten Gülal, şunları söyledi: “Devraldığımızdan bu yana Koza Altın hemen hemen yüzde 100 büyüdü ve kasasında ciddi bir nakit oluştu. Sadece günlük neması 1.5 milyon liraya ulaşan bir rakama geldik. Dolayısıyla burada 6 milyar liralık bir fon oluştu. Erciyes Anadolu Holding’in devraldığımızdan bu yana aktif büyümesi yüzde 86 seviyesinde. Kasasında 350 milyon dolar nakdi var. Mahkeme süreçleri devam ettiği için buralardaki birikimi herhangi bir yere aktaramıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüştük, talimatlarını aldık. Bu biriken fonlar eskiden terör örgütüne hizmet ediyordu, ama artık halkımızın hizmetinde. Elimizdeki bütçe imkanları ölçüsünde eğitime, spora, kültürel aktivitelere katkı sağlamaktan imtina etmiyoruz. Okullarımızı Koza Altın’dan finanse edeceğiz ve bu okullara 15 Temmuz şehitlerimizin adını vereceğiz. Buradaki ironiyi de yakalamak lazım.”

BALKANER DOSYASINI KAPATMA PLANI

Ataşehir’de 1.113 konutluk inşaat projesi yaptıklarını belirten Gülal, buradan gelecek hasılatla önemli bir kamu alacağını tahsil edeceklerini kaydetti. Gülal, konutların 15-20 gün içinde lansmanını yapıp, satışa başlayacaklarını aktararak, “Asgari 2 milyar liralık bir hasılat beklentimiz var. Masrafları çıktıktan sonra burada en az 1 milyar liralık beklentimiz var. Buradan gelecek hasılat, inşallah bize Balkaner Grubu’nun dosyasını kapattıracak. Biz Çukurova’yı da protokole bağladık, dosyayı kapattık gözüyle bakıyoruz. Kangren olmuş birçok TMSF dosyasını da bu süreçte çözdük” şeklinde konuştu.

46 MİLYON DOLARLIK UÇAK SATIŞA ÇIKACAK

TMSF Başkanı Gülal, şirketlerin sahip olduğu uçaklara ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, “Uçakları satmakla alakalı bir irade ortaya koyduk, ilana çıktık. Erciyes Anadolu Holding’te 1, Koza’da da 1 uçağımız var. Bir de Koza’nın ABD’de yapılan bir uçağı var. O da bize 2021 Haziran’da teslim edilecek. Akın İpek’in siparişini verdiği ve ciddi bir ödeme yaptığı bir uçak. İptal etseydik ödemenin yanması söz konusuydu. ‘Paramız varken uçağı yaptıralım, bir şekilde değerlendiririz’ dedik. Bu uçağın bize maliyeti hemen hemen 46 milyon dolar olacak. Gulfstream G500 model bir uçak. Devraldığımızda bu uçak için 7.5 milyon dolar ödeme yapılmıştı. ‘Uçak yapıldıktan sonra satarız’ diye planlama yapmıştık” dedi.

NAKSAN VE ROYAL SATIŞA ÇIKTI

TMSF, Royal Halı İplik, Tekstil Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ, Atlas Halı Aksesuar ve Mobilya Sanayi Ticaret AŞ ile Naksan Plastik ve Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait Gaziantep’teki halı ve iplik üretimine ilişkin tüm mal, hak ve varlıklarını satışa çıkardı. Muhammen bedeli 353 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. İhale, 18 Aralık saat 15.30’da TMSF’nin Esentepe’deki binasında gerçekleştirilecek.

Başkan Muhiddin Gülal, gazetecilerle bir araya geldiği görüşmede Naksan’ın satış süreci ile ilgili olarak, şu ifadeleri kullanmıştı: “Geçtiğimiz günlerde Naksan ve Royal Halı’yı ihaleye çıkarmıştık. Satış olmadı ama bir talipli grup var, ciddi olarak ilgilendiğini belirtti.”





