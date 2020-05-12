TKDK'den 1,2 milyar liralık hibe desteği

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Trabzon Koordinatörü Şansal Aydoğdu, yazılı açıklamasında, TKDK'nin dün 9. Başvuru Çağrı İlanı'na çıktığını belirtti.



Çağrı kapsamında iki ana sektöre 1,2 milyar liralık destek verileceğini vurgulayan Aydoğdu, şunları kaydetti:



"Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar başlığı ile çıkılan çağrıda, süt, kırmızı et, kanatlı eti ile yumurta üreten tarımsal işletmelere destek verilecek. Bu başlıklar altında yapılacak yatırımlara yüzde 50-70 hibe desteği sağlanacak. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme başlığı ile çıkılan çağrıda ise bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesisleri bulunuyor. Bu başlıklar altında yapılacak yatırımlara ise yüzde 55-65 hibe desteği verilecek. Her iki sektördeki yatırımcıların proje kapsamında yapacakları uygun harcamalarda yüzde 18 KDV muafiyetleri olacak."



Aydoğdu, Trabzon'un kalkınması adına büyük bir fırsat olan TKDK 9. Başvuru Çağrı İlanı'nın 1 Haziran'da başlayıp sektörlere göre 26 Haziran-3 Temmuz'a kadar devam edeceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:



"Trabzon'un bu desteklerden maksimum düzeyde faydalanmasını istiyoruz. Bu sebeple yatırım yapmak isteyenleri vakit kaybetmeden bilgi almaya davet ediyorum. Gelin ilimizi beraber kalkındıralım. Proje başvuru çağrı ilanının başta Trabzon yatırımcıları olmak üzere tüm yatırımcılarımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."