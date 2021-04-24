Tiran’a ‘kaçmasın’ baskısı

Tiran Büyükelçisi’nin girişiminden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da, Arnavut mevkidaşlarıyla telefonda görüşerek, Özer’in yakalanmasını istedi. Soylu ve Aktaş’ın olayla ilgili bazı bilgileri mevkidaşlarına ilettiği öğrenildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da konuyu yakından takip ettiği ve gelişmeler hakkında Tiran Büyükelçiliği’nden düzenli bilgi aldığı bildirildi.

KAÇABİLİR UYARISI

Edinilen bilgiye göre Ankara, Özer’in Arnavutluk’tan da kaçmasından endişe ediyor. Hürriyet’e konuşan bir yetkili, “Minareyi çalan kılıfını da hazırlar. Özer’in Arnavutluk’u atlama taşı olarak kullanma ihtimali gözardı edilmiyor. Bu nedenle Arnavutluk makamlarıyla yapılan temaslarda bu ülkeden kaçma olasılığının yüksek olduğu belirtilerek, tüm sınır kapılarının uyarılması, kaçışa karşı her tülü önlemin alınması istendi. Arnavutluk makamları konunun hassasiyeti biliyorlar ve Türk tarafına yardımcı olmak için her türlü imkânı kullanma sözü verdiler” dedi.

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