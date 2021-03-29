Ticaride büyüme hız kesmiyor

DÜNYA çapında yaşanan salgın ile birlikte otomotiv sektörü zor zamanlar yaşadı. Koronavirüs pandemisine eklenen çip krizi ise üretimdeki yavaşlamanın tuzu biberi oldu. Ancak dünyanın aksiye Türkiye otomotiv pazarı gücünü koruyarak, krizden minimum etkiyle çıkarak yoluna devam ediyor. Ocak ve şubat aylarında bir önceki senenin üzerine koyarak büyüyen pazarda ticari araçların bu büyümeye etkisi yadsınamaz derecede oldu. Yılın birinci ayında hafif ticari araç pazarı yüzde 59.2’lik bir artış oranı yakalayarak 8 bin 370 adede ulaşmıştı. Şubat ayında bu trendi devam ettirdi. İkinci ayda da hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 46.4 oranında büyüdü ve 13 bin 755 adet oldu. Martta da satışların benzer şekilde devam ettiği görülürken pazara giren yeni modeller ve üretimine hazırlanan yeni teknolojili araçlar hafif ticari araç segmentine ilgiyi arttıracak gibi görünüyor.

E-TİCARET ETKİLİ

Tıpkı motosiklet satışlarında 250cc ve altı modellerin satışında ciddi etkiye sahip olması gibi, hafif ticari araç segmentinde de e-ticaret önemli etkenlerden oldu. Pandemi döneminde alışveriş alışkanlıklarının değişmesi, tüketicinin online alışverişe yönelmesi dolayısıyla 2020 yılının ortalarından bu yana büyüyen e-ticaret şirketleri büyümeleri ile doğru orantılı olarak araç alımına yöneldi. Bu gelişme 2021 yılına da yansırken, bu sayede son ayda, hafif ticari araç pazarı,10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 18.2 arttı.

BİREYSEL KULLANIM ARTTI

Özellikle hafif ticari araç segmentinde gelişen teknolojilerin de satışlara büyük katkısı oldu. Vergi avantajı dolayısıyla dönem dönem bireysel kullanımda da tercih edilen ticari araçlar, gelişen teknolojiler ile çok daha yüksek konfora sahip olmaya başladı. Binek otomobil konforunu, binek otomobil teknolojilerini barındıran hafif ticari araçlar da hem fiyat avantajı, hem de çok amaçlı kullanım olanağı ile bireysel ağırlıklı kullanacak tüketiciyi de kendisine çekmeyi başarır hale geldi. Yüksek hafif ticari araçlar adeta SUV konforu ve teknolojileri barındırır oldu.

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