Ticari kredi faizlerini düşürecek hamle

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Merkez Bankası’ndan ticari kredi faizlerini düşürmeye yönelik adım geldi. Karara göre bankalar verecekleri ticari kredilerde faiz oranları için getirilen katsayıya göre menkul kıymet tesis edecekler. Belirlenen katsayılara göre bankaların ticari kredilerde yüzde 30’un üstünde faiz vermesi zorlaşacak. Merkez Bankası’nın perşembe günü sürpriz bir şekilde politika faizinde yaptığı indirimin ardından dün de gece yarısı yeni kararlar geldi. Merkez Bankası’nın aldığı kararlarla kredi faizlerini Merkez Bankası faizine yakınsamasının hedeflediği belirtiliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararların ardından gece açıklama yapan Merkez Bankası, “Para Politikası Kurulu 18 Ağustos 2022 tarihli duyurusunda kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının yakından takip edildiğini, son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının parasal aktarımın etkinliğini azalttığını belirtmiştir” hatırlatması yapıldı.

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YÜZDE 30 ÜSTÜ ZOR

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Yabancı Para Yükümlülükler için Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında tebliğ değişikliğine göre; tebliğin yayımı tarihinden itibaren 2022 yıl sonuna kadar kullandırılacak ticari nitelikteki kredilerde Merkez Bankası tarafından yayımlanan yıllık bileşik referans oranın 1.4 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullandırılacak kredi tutarının yüzde 20’si, 1.8 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullandırılacak kredi tutarının yüzde 90’ı nispetinde menkul kıymet tesis edilecek. Yıllık bileşik faiz oranı şu anda yüzde 16.32. Faizi yüzde 22.85’i aşan ticari krediler için yüzde 20, yüzde 29.38’i aşan krediler için kredi tutarının yüzde 90’ı kadar menkul kıymet tesis edilecek. Bu durumda bankalar yüzde 29.38’in üstünde bir faizle kredi kullandırmak isterse kredi tutarının yüzde 90’ı oranında menkul kıymeti Merkez Bankası’nda bloke edilecek. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre zorunlu karşılığa tabi krediler için yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık tesisinin, uygulamanın etkinliğinin arttırılması amacıyla bankalar için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi ile ikame edilmesinin hükme bağlandığı bildirildi. 30 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 29 Temmuz 2022 tarihine göre yüzde 10 kredi büyüme oranını aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca tesis edilmesi kararlaştırıldı.

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‘HARCAMA’ ŞARTI GELDİ

Merkez Bankası’nın açıklamasında, hariç tutulan kredi türlerinin harcama mukabili kullandırılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Bu düzenlemeler dışında kalan kredi türleri ancak harcama karşılığı kullandırılabilecek. Bu kararın da kredi kullanarak döviz almanın önüne geçilmesi için alındığı tahmin ediliyor.