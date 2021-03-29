Ticari işlevi binek konforu

Fransız PSA Grubu ile ortak altyapıya sahip olan ve aynı üretim bandından çıkan yeni modeli ile iddialı konuma gelmeyi hedefleyen Japon üretici, ülkemizde satışını gerçekleştirdiği pikap modeli Hilux’tan sonra ilk ticari aracını satışa sunmuş oldu. 199 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla pazara giriş yapan Proace City modeli ile marka, hem ticari işlevselliğini hem de binek konforunu bir arada sunmayı hedefliyor.

REKABETÇİ FİYAT

Gerçekleştirilen dijital basın lansmanında konuşan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Proace City bir SUV tasarımı, donanımı ve binek otomobil konforunu barındırıyor. Standart olarak sunulan bu donanımlar modelimizi segmentinde ayrı bir yere taşıyor. Satışlarımıza müşteri beklentisinin yüksek olduğu camlı van modelimizle başlıyoruz. Müşterilerimizin Proace City’yi tercih etmeleri için avantajlı noktalar var. Öncelikle fiyatı. Modelimizi yükselen kurlara rağmen standart olarak bulunan ve farkını ortaya koyan donanımlarıyla oldukça rekabetçi bir fiyatla pazara sunuyoruz” şeklinde konuştu.

HEDEF 5 BİN ÜZERİNDE

Ali Haydar Bozkurt, “Proace City için 2021 yılı hafif ticari araç pazarında yüzde 4.5-5 pay alarak 5 bin-5 bin 500 aralığında bir satış hedefinde olduklarını da kaydederek “Toyota olarak 2021 yılında toplam 60 bin adetlik bir satış hedefimiz bulunuyor. Yeni model de toplam satışlarımızın yüzde 8’ini karşılayacak. Eğer ek adetler de alabilirsek satış adetleri ve bu oran yukarıya çıkacaktır. Hafif ticari araç pazarı ülkemizde sürekli gelişen bir pazar. Geçtiğimiz yıl 162 bin adet seviyelerinde tamamlanan pazarın bu yıl 180-200 bin aralığında satış adetlerine ulaşmasını bekliyoruz” dedi.

5 YIL 150 BİN KM GARANTİ

PROACE City’nin Dream, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi olduğunu ve giriş seviyesinden itibaren zengin donanımlar ile satışa sunulduğunun altını çizen Bozkurt “Sınıfında yalnızca PROACE CITY’de bulunan yansıtmalı renkli gösterge ekranı, bütün versiyonlarda standart olarak sunulan akıllı telefon entegrasyonu, Flame X-Pack ve Passion X-Pack’te yine standart olarak bulunan panoramik cam tavan gibi üstün birçok özellik modelimizi ayrı bir yere konumlandırıyor. Ancak diğer tüm Toyota modellerinde olduğu gibi segmentinde tek olarak 5 yıl 150 bin kilometre garanti kapsamında olması markamızı ve Proace City modelini farklı kılıyor” şeklinde konuştu.

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