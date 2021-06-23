“Ticari hayatı kolaylaştırıyoruz”

Gerek dijitalleşme gerekse finansal destek anlamında piyasa yapıcı konumda bulunduklarını ifade eden İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, İş Bankası’nın, finansmana hem dijital hem de geleneksel yöntemlerle erişim sağladığına dikkat çekti.



Dijitalleşme faaliyetlerini ‘ticari hayatı kolaylaştırmak’ şeklinde özetleyen Şahismail Şimşek, “Bir yandan dijital dönüşümü desteklerken diğer yandan asli görevimizin bilinciyle esnafa ve KOBİ’lere finansman desteği sunmayı amaçlıyoruz. Müşteriler; bankaların dijital kanallarını kullanarak, birçok işlemi uzaktan zahmetsizce tamamlayabiliyorlar” dedi.



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliğiyle hayata geçen TOBB Nefes Kredisi Protokolü’nü İş Bankası olarak imzaladıklarını belirten Şahismail Şimşek, “Sadece şubeler aracılığı ile hizmeti değil, uzaktan finansmana erişim imkânlarını da geliştirdiklerini söyledi.



Şimşek, İş Bankası olarak ticari hayata yönelik bakış açılarını geniş bir perspektifte tuttuklarını sözlerine ekledi.

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