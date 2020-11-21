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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.11.2020 - 12:30 | Son Güncelleme:

Ticari amaçlı eşya taşımacılığı yapanlar için U-ETDS ertelemesi

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Ticari amaçlı eşya taşımacılığı yapanlar için U-ETDS ertelemesi
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Ticari amaçlı eşya taşımacılığı yapacak gerçek kişiler için taşıma faaliyetiyle ilgili bilgileri Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne (U-ETDS) bildirme zorunluluğu 2022'ye ertelendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ikili ve çok taraflı anlaşmalar gereğince yabancı ülkelerden veya uluslararası örgütlerden temin edilen ve uluslararası taşımalarda kullanılan geçiş belgesi uygulamasında elektronik olarak da düzenlenebilen izin belgesi geçerli olacak. Kayıtlı elektronik posta yerine elektronik tebligat sistemi kullanılacak.

Gerçek kişi ticari amaçlı eşya taşımacılığı yapacaklar için U-ETDS'ye bildirim zorunluluğu 2022'ye ertelendi.

Servis taşımacılığı yapanlara yönelik yetki belgesi için 100 kilometre şartı kaldırıldı.

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