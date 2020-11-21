Ticari amaçlı eşya taşımacılığı yapanlar için U-ETDS ertelemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, ikili ve çok taraflı anlaşmalar gereğince yabancı ülkelerden veya uluslararası örgütlerden temin edilen ve uluslararası taşımalarda kullanılan geçiş belgesi uygulamasında elektronik olarak da düzenlenebilen izin belgesi geçerli olacak. Kayıtlı elektronik posta yerine elektronik tebligat sistemi kullanılacak.



Gerçek kişi ticari amaçlı eşya taşımacılığı yapacaklar için U-ETDS'ye bildirim zorunluluğu 2022'ye ertelendi.



Servis taşımacılığı yapanlara yönelik yetki belgesi için 100 kilometre şartı kaldırıldı.