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Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyata 61 milyon lira ceza

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#Ticaret Bakanlığı#Fahiş Fiyat#Ceza
Ticaret Bakanlığından fahiş fiyata 61 milyon lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 09:11

Ticaret Bakanlığı "Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası uygulandı" açıklamasında bulundu.

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Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 2023 yılında fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 355 milyon 804 bin 957 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında ise başta marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerindeki fahiş fiyat artışları olmak üzere; otomotiv sektöründeki stokçuluk eylemleri, hazır beton ve çimento sektöründeki fahiş fiyat artışları ve ekmek fiyat tarifelerine aykırı satışlar kurul gündemine alınarak incelendi.

Böylece, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 61 milyon 66 bin 431 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı olarak, piyasalarda fiyatlama davranışlarını bozarak tüketicileri olumsuz etkileyen eylemler karşısında gerekli idari tedbirleri uygulamaya kararlılıkla devam edeceğiz."

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#Ticaret Bakanlığı#Fahiş Fiyat#Ceza

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