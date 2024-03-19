Ticaret Bakanlığı açıkladı: 212 milyon lira ceza kesildi

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Hepinizin bildiği üzere, Bakanlığımızın görev ve yetki alanı geniş olup 85 milyon vatandaşımızın her birine karşı birçok sorumluluğumuz bulunmaktadır. Adil ve rekabetçi bir iç piyasa ile istikrarlı bir iç ticaret ortamı tesis etmek Ticaret Bakanlığımızın en temel hedeflerinden biridir.

Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek, ticaretin istismar edilmesini engellemek ve vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlamak amacıyla gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu doğrultuda, piyasa bozucu ve tüketiciyi yanıltıcı davranışlara yönelik gerekli tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz.

Fahiş fiyat ve stokçulukla olan mücadelemiz kararlılıkla devam etmekte olup bu alana yönelik denetim faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir.

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Bu kapsamda, 2023 yılında 135.104.257 TL, 2024 yılında ise 77.071.973 TL olmak üzere toplamda 212.176.230 TL idari para cezası uygulandı. Bu alanda aldığımız tedbirler sonucunda; piyasa dengesini bozmaya ve haksız kazanç elde etmeye yönelik faaliyetlerin önüne geçilmesi noktasında önemli mesafeler kat ettik.

Diğer yandan 81 ilde Ticaret İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla da piyasa denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda 2023 yılında 124.188 adet firmanın 4.021.080 adet ürünü denetlenmiş olup 43.864 adet aykırı ürüne 96.851.871 TL idari para cezası uygulandı. 2024 yılının ilk iki ayında ise 43.590 adet firmanın 1.053.440 adet ürünü denetlenmiş olup 9.117 aykırı ürüne 34.666.798 TL idari para cezası kesilmiştir.

Bu anlamda, Ticaret Bakanlığı olarak iç ticaret alanında otomotiv ve emlak sektörlerinde pek çok düzenlemeyi yürürlüğe koyduk.

Otomotiv sektöründe geçtiğimiz dönem yaşanan tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını tesis etmek üzere önemli düzenlemeleri hayata geçirdik.

Bu kapsamda; 6 ay 6 bin kilometre olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdik ve bu düzenlemeye aykırı satışları noterlikler nezdinde engelledik.

Ayrıca, işletmeler için uygulanan bu kısıtlamayı 1 yıl içinde 3’ten fazla satış yapan bireysel satıcıları da kapsayacak şekilde genişlettik.

Söz konusu düzenlemenin otomotiv piyasasında, arz ve talebin dengelenmesine yönelik olumlu etkilerini göz önünde bulundurarak, 7 Aralık 2023 tarihinde yapmış olduğumuz yönetmelik değişikliği ile anılan düzenlemenin uygulama süresini 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzattık.

Ayrıca, motosiklet piyasasında yaşanan benzer olumsuzlukların ve haksız ticari kazançların önüne geçilmesi ve kamuoyunda oluşan beklentinin karşılanması amacıyla motosikletleri de aynı kapsama aldık.

Yine, ikinci el taşıtların sıfır fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasını 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yasakladık.

Bir başka düzenlememiz ile otomobil yetkili bayilerinin, satıştan kaçınma, liste fiyatının üzerinde fiyat talep etme ve alıcıyı aksesuar almaya veya takasa zorlama gibi vatandaşlarımızın taşıta ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunmasını da menettik.

Otomotiv sektörüne yönelik bu düzenlemelerimize uymayanlar hakkında ülkemizin dört bir yanında yoğun denetim faaliyetleri yürütüyoruz. Bu denetimlerimiz kapsamında bugüne kadar 258 firmayı denetledik ve toplam 688 firmaya 404.741.914 TL idari para cezası uyguladık.

Otomotiv sektöründe olduğu gibi emlak sektöründe de yaşanan gerçeklikten uzak, spekülatif fiyat artışları sonucu oluşan tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

Bu kapsamda, konut satış ilanlarını yakından takip ediyor ve ilan fiyatlarında haksız ve adil olmayan artışlar yaparak haksız ticari uygulamalarda bulunan emlak işletmelerine göz açtırmıyoruz.

Ayrıca, yetki belgesiz taşınmaz ticareti yaptığı tespit edilen işletmeler ile Yönetmelikte yer alan diğer hükümlere aykırı faaliyet gösteren emlak işletmelerine de gerekli denetimleri yapıyor ve idari müeyyideler uyguluyoruz.

Bu kapsamda emlak sektörüne yönelik denetimlerimiz sonucunda toplam 338 işletmeye yaklaşık 100 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Son olarak, yaptığımız düzenlemelerle, gerek otomotiv gerekse emlak sektöründe, ilan platformlarına, ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulama, bununla birlikte, ilan verme yetkilerinin bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğü getirdik.

Böylece Ticaret Bakanlığı olarak otomotiv, emlak, haksız fiyat, fiyat etiketi ve diğer iç ticaret mevzuatı kapsamında yürüttüğümüz denetim faaliyetleri neticesinde 2023 ve 2024 yıllarında toplam 848.240.387 TL. idari para cezası uygulamış durumdayız.

Ticaret Bakanlığı olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gayretimizle; başta temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri olmakla birlikte vatandaşlarımızın mağdur olabileceği ve piyasa dengesi ile ticari akışın olumsuz etkilenebileceği diğer sektör ve ürünler de takibimiz altında olacaktır.

Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde de daha iyi işleyen ve daha adil bir tedarik zinciri oluşturulması ile haksız ticari uygulamaların önüne geçilmesine yönelik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.