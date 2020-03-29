Ticaret Bakanı Pekcan'dan evdeki vatandaşlara "Sanal Ticaret Akademisi" daveti

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara mümkün olduğu kadar evde kalmalarını önerdiklerine dikkati çekerek, Bakanlığın online eğitim platformu olan ve herkese ücretsiz sunulan Sanal Ticaret Akademisi'nin Kovid-19 nedeniyle evlerinde kalanlara önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Tamamen kullanıcı dostu bir öğrenme ortamında sunulan bu eğitimlere isteyenlerin bilgisayardan isteyenlerin telefondan erişebildiklerine işaret eden Pekcan, hem yeni iş kurmayı düşünenlerin, ticaretle uğraşan kişilerin burada yer alan bilgi ve uygulamalarla işini geliştirebileceğini hem de yeni iş başvurularında öz geçmişlerini güçlendirmek isteyenlerin verilecek sertifikalarla iş bulma süreçlerine değer katabileceğini anlattı.

Pekcan, şu anda temel olarak 3 sertifika programı geliştirdiklerini belirterek, "İç Ticaret", "Dış Ticaret" ve "Girişimcilik" ders gruplarını tamamlayan bir kişinin ilgili grup için hazırlanan sınavda yeterli puanı alması halinde sertifika alma hakkı kazandıklarını söyledi. Platformu 5 Mart'ta kullanıma açtıklarını hatırlatan Pekcan, "Vatandaşımızın ilgisi yüksek oldu. Henüz bir ay bile olmadan 6 bin 500'ün üzerinde kayıtlı kullanıcıya ulaştık, 200'ün üzerinde vatandaşımıza sertifika verdik. İstatistiklerden görüyoruz ki bu kadar kısa bir zamanda hedef kitlemize yayılmayı başarmışız. Kayıt yaptıranların yüzde 22'si öğrenci, yüzde 19'u girişimci, yüzde 13'ü mühendis, 29'u ise esnaf, sanayici ve tüccar." diye konuştu.

"ARZUMUZ DAHA FAZLA KADININ PLATFORMU KULLANMASI"

Bakan Pekcan,platformdaki kullanıcıların yüzde 85'inin erkek, yüzde 15'inin ise kadın olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim arzumuz daha fazla sayıda kadın vatandaşımızın bu platformu kullanarak kariyerlerine katkı sağlamalarıdır. Sanal Ticaret Akademimizde 'Türkiye'de bir şirket nasıl kurulur?' konusundan 'Nasıl ihracatçı olunur?' anlatımlarına, 'e-ticaret nedir ve nasıl yapılır?' sorusundan Ticaret Bakanlığının ihracatçılara sağladığı desteklere kadar birçok konuda eğitim ve bilgilendirmeler var. Yeni tip koronavirüs nedeniyle evde kalınmasını önerdiğimiz bu dönemde, zamanın etkin ve faydalı kullanımı açısından, ev hanımından, öğrencisine, esnaftan, kadın ve genç girişimcilere tüm vatandaşlarımızı Sanal Ticaret Akademisine davet ediyorum. Vatandaşımız, evlerinde kaldıkları bu günlerde kendilerini ve işlerini geliştirebilecekleri, kariyerlerine katkı sağlayabilecekleri bu platformu tek tıkla, ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilir. Bu platform gençlerimizin bileklerinde altın bilezik olacak."

Bakan Pekcan, hazırladıkları tanıtım filmleri ile tüm sosyal medya mecralarında yer aldıklarını ifade ederek, "Hiçbir kayıt prosedürü olmayan ve ücretsiz faydalanılabilen akademimiz, 'www. akademi.ticaret.gov.tr' adresinde 7/24 hizmette." dedi.

"81 İLDEN DE İLGİ OLMASI BİZİ MEMNUN ETTİ"

Türkiye'de 81 ilden kullanıcının akademiye kayıt yaptırdığını anlatan Pekcan, tüm illerden derslere kayıt yaptırıldığını görmenin kendileri açısından sevindirici olduğunu ancak bunu yeterli görmediklerini söyledi. Pekcan, "Biliyoruz ki girişimci olmak ve şirket kurmak isteyen, dış ticaret süreçleri ile ilgili bilgi sahibi olarak ihracatçı olmak isteyen, e-ticaret yapmak isteyen veya kariyerini geliştirerek iş hayatında avantajlı olmak isteyen geniş bir kesim var. Hedefimiz bu kitleye ulaşmak ve onların faydalanmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.

ŞİRKETLEŞME VE İHRACAT YOLUNDA REHBERLİK

Sanal Ticaret Akademisi ile "Nasıl ihracatçı olunur?", "İhracatta devlet destekleri", "e-ticaret" gibi pek çok başlıkta hazırlanan eğitimler vatandaşlara sunuluyor. Bakanlık, akademiyle kısa vadede profesyonel çalışma hayatına başlayan beyaz yakalılara, öğrencilere, bir fikri ya da özel ürünü olan ancak mevzuat ve süreçler konusunda bilgi eksiği bulunan girişimci, ev hanımı ve zanaatkarlara şirketleşme ve ihracat yolunda rehberlik yapmayı amaçlıyor. Akademi kapsamında şimdilik dış ticaret, girişimcilik ve iç ticaret olmak üzere 3 konuda sertifika programı yer alıyor. Her bir programın zorunlu ve yeterli sayıda seçmeli derslerini tamamlayanlar sınava tabi tutuluyor, başarılı olanlara sertifika veriliyor.