Ticaret Bakanı Muş: Türkiye geçmişte olduğu gibi gelecekte de Afrikalı dostların yanında olacak

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu (AUC) iş birliğiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'na katıldı.

Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen Bakanlar Toplantısı'na katılan Muş, daha sonra Afrika Birliği Komisyonu (AUC) Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilik Komiseri Albert Muchanga, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dış Ticaret Bakanı-Dönem Başkanı Jean Lucien Bussa Tongba ile birlikte gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Afrika ile ilişkilere verdiği öneme işaret eden Muş, etkinlikte Afrika'nın 45 ülke 4 bölgesinden temsilcilerin bulunduğunu, 3 bine yakın Afrikalı ile Türk iş insanının bir araya geldiğini aktardı. Türkiye'nin Afrika ile ilişkilere büyük önem atfettiğini belirten Muş, şunları kaydetti:

"2003 yılında Afrika ülkeleri ile Ekonomik ve Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisini başlatarak ekonomik ve ticari ilişkilerimizi dengeli şekilde geliştirmeyi hedeflemiştik. Bu stratejimizin sonucu olarak 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye'nin Afrika ile olan ticaret hacmi, 2020 yılında 25 milyar dolara ulaşmış durumda. 2003 yılında 2,1 milyar dolar olan ihracatımız, 2020 yılında 15,2 milyar dolara ulaştı, 2003 yılında 3,3 milyar dolar olan ithalatımız ise 2020 yılında 10 milyar doları aşmıştır.

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Aynı dönemde Afrika'daki Türk yatırımları 6 milyar dolar seviyesini bulmuş, Türk müteahhitleri tarafından üstlenilen müteahhitlik projelerinin değeri ise 77 milyar dolara ulaşmıştır. İlişkilerimizi daha da geliştirebilmek için Afrika ülkelerindeki büyükelçilik sayımızı 43'e yükseltirken, ticaret müşavirliklerimizin sayısını ise 26'ya çıkardık. Diğer taraftan, Türk Hava Yolları, kıtada 58 farklı noktaya uçuş gerçekleştirmektedir. Türkiye olarak bizim asıl amacımız, kıta ülkeleriyle eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ilkesi temelinde ilişkiler tesis etmek olmuştur. Bu nedenledir ki kara kıtaya olan yaklaşımımız, asla tek taraflı ekonomik saiklerden ibaret olmamıştır, aksine Afrika'nın Türkiye ile el ele kalkınmasını hedeflemiştir."

Bu doğrultuda kıtanın birçok ülkesinde sağlık, altyapı, lojistik ve kadın girişimciliği konularına öncelik verecek şekilde kalkınma odaklı programları desteklediklerini ifade eden Muş, Türkiye'nin, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Afrikalı dostların yanında olacağını söyledi.

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İlişkilerin "kazan-kazan" ilkesi temelinde şekillendirilmeye çalışıldığını, bu ilişkilerin gelecek dönemde de güçlendirileceğini aktaran Muş, Afrika'nın her alanda kalkınmasına ve küresel sistemde hak ettiği yeri bulmasına katkı sunulacağını kaydetti.

ANLAŞMALAR VE İŞ BİRLİKLERİ İLE ÇOK ÖNEMLİ BİR İVMEYİ YAKALAMIŞ OLACAĞIZ"

Mehmet Muş, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen Bakanlar Toplantısı hakkında da bilgi verdi. Toplantı kapsamında 28 mevkidaşı ile bir araya geldiğini bildiren Muş, toplantıya 45 ülke ve bölgesel örgütten farklı düzeylerde katılım olduğunu söyledi.

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İkili ve çoklu görüşmelerde ikili ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindiklerini ifade eden Muş, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz toplantıda az önce 'Türkiye-Afrika ortaklığını derinleştirmek' konusunu gündeme aldık. 1 Ocak 2021 tarihinde fiilen yürürlüğe giren Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Alanı'na ilişkin gelişmeleri ülke olarak yakından takip ediyoruz. Bu forum kapsamında da söz konusu Serbest Ticaret Alanı'nın Türkiye ve Afrika arasındaki iş birliği olanaklarını artıracağını bir kez daha teyit etmiş olduk. Forum kapsamında 2 gün boyunca çok değerli gelişmeler ve görüşmeler olacak. G2B, B2B toplantılar 2 gün boyunca devam edecek. İnanıyorum ki burada yapılacak anlaşmalar ve iş birlikleri ile gelecek dönemle ilgili çok önemli bir ivmeyi yakalamış olacağız."

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Muş, etkinlik süresince toplantıların planlandığı şekilde devam edeceğini de bildirdi.