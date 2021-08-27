Ticaret Bakanı Muş, ABD Ticaret Temsilcisi Tai ile görüştü

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Ağustos'ta gerçekleşen görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik niteliğine vurgu yapıldı.

Görüşmede, yakın ortaklar olarak ticaret hedefini çok daha yukarılara çıkarmak gerektiği hususunda mutabık kalınırken iki tarafın da birbirlerinden pazara giriş başta olmak üzere birçok alanda beklentileri olduğunu ifade edildi.

ÇELİK SEKTÖRÜ İLE İLGİLİ TALEPLER İLETİLDİ

Bakan Muş, bu kapsamda ortak bir çalışma grubu kurulmasını önererek, ABD Ticaret Temsilcisi Tai'yi Türkiye’ye davet etti. Muş, çelik sektöründe Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde yürütülen istişare süreçlerine işaret ederek, Türkiye'ye ilave tarifeler getirmemesi ve ABD tarafından çelik sektöründe uygulanan ek vergilerin kaldırılması konusundaki taleplerini iletti.

2021 yılı sonu itibarıyla 25 milyar dolara ulaşması beklenen ikili dış ticaret hacminin daha da yukarı çıkarılması için ABD ile ikili ve çok taraflı platformda beraber çalışmaya devam edileceğini vurgulayan Muş, Türkiye'nin ABD ekonomisini eyaletler bazında analiz ederek, çok daha önemli hedefleri gerçekleştirmeyi arzuladığını bildirdi.

Tai de Türkiye ile G-20, OECD ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde önemli iş birliği alanları olduğunu belirterek, Türkiye ile bu platformlarda birçok başlıkta iş birliğine hazır olduklarını belirtti.

Bakan Muş ve Tai, ikili diyaloğun artırılarak sürdürülmesi ve iş birliğinin değişik alanlarda genişletilmesi hususunda mutabık kaldı.

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