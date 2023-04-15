THY’nin 10 yıllık yol haritası: Hedef ekonomiye 1.1 trilyon dolarlık katkı

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THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Genel Müdür Bilal Ekşi ve genel müdür yardımcılarının da hazır bulunduğu basınla buluşma toplantısında önümüzdeki 10 yıl için belirledikleri hedefleri paylaştı. Finansal performanslarının tarihi yüksek seviyelere ulaştığını söyleyen Bolat, eskiden THY’ye “butik havayolu” denildiğini hatırlatarak, “Bu şirkette 18’inci yılımı bitiriyorum. O zaman yapılan ‘butik’ değerlendirmesi içimde kalmıştı. Ancak 20 yılda dünyanın zirvesine çıktık. 2033’te de hem zirvedeki yerimizi koruyacağız hem de daha ileriye gideceğiz” dedi.

‘BÜYÜMEMİZ HORMONLU DEĞİL’

THY’nin Avrupa Hava Yolları Birliği’nde 2003’te 11’inci sırada olduğunu hatırlatan Bolat, geçen sürede sağlanan gelişmeyi, “20 yılda Avrupa’da network taşıyıcısı olarak bir numara olduk. En büyük havayolu şirketi haline geldik” sözleriyle özetledi. Bu sürede her yıl kâr ettiklerini kaydeden Bolat, şöyle devam etti: “Sadece 2016’da terör olayları nedeniyle bir de pandemide küçük zararlarımız oldu. Büyümemiz hormonlu değil, sürdürülebilir. Geçen yıl da 2.8 milyar dolara yakın kâr ettik. Hiçbir şekilde devletin başka kurumlarının para enjekte ettiği bir havayolu şirketi değiliz. Uçaklarımızı devlet almıyor. THY, başkalarının çizdiği sınırlar içinde kalmadı, kendi sınırlarını kendisi çizdi. Atatürk Havalimanı’nda kalsaydık bugünkü büyüklüklere ulaşamazdık. Çünkü orada maksimum hareket sayısı saatte 70’ti, su anda biz İGA’da 110’a çıktık. Yani aşağı yukarı yüzde 50 daha fazla hareket ediyoruz.”

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1.1 TRİLYON DOLARLIK KATKI

Son 20 yılda her yıl yüzde 12.2 ile dünya ortalamasının üç katı oranında büyüdüklerine dikkat çeken Bolat, yaklaşık iki yıldır gelecek 10 yılda ne yapacaklarını çalıştıklarını ve rotalarını belirlediklerini kaydetti.

Ahmet Bolat, önümüzdek 10 yıla dair hedeflerini şöyle özetledi: “Bu dönemde biraz daha temkinli bir büyüme hızı olan yüzde 7.4’le 171 milyon yolcu, 400 nokta ve dünyada arz edilen koltuk kapasitesini ifade eden AKK’de ikinci sıraya gelmeyi hedefliyoruz. Şu anda dünyada yüzde 2.6’sını aldığımız pazarın yüzde 3.8’ini almak istiyoruz. 2033’te ekonomiye katkımız 144 milyar dolara çıkarken, 10 yıllık dönemdeki toplam katkımız ise 1.1 trilyon dolara yükselecek. 171 milyon yolcu taşıyacağız, uçak sayımız 813’e çıkacak. Çalışan sayımızı ise 80 binlerden 150 binlere taşıyacağız.”

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ÜZERİNDE GÜNEŞ BATMAYACAK

Halen 295 olan uçtukları dış hat nokta sayısını 345’e çıkaracaklarını anlatan Bolat, “Yakın zamanda Avustralya’ya da uçarak, beş kıtayı kapsayan ve uyumayan bir havayolu şirketi haline geleceğiz. Üzerinde güneş batmayan bir zirvede yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Dünyanın ilk üç havayolundan biri olmayı planladıklarını anlatan Bolat, şöyle devam etti: “2033’te THY olarak dünyanın 59’uncu büyük ekonomisi olacağız. Kargo ayağımız gelirlerimize 2033’te 9.6 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak. Gelecek 10 yılda 9 bine yakın pilota ihtiyacımız olacak. 2050’ye kadar karbon nötr olacağız. Filomuzun yüzde 75’i yeni nesil uçaklardan oluşacak. Operasyonel iyileştirmelerle yakıt tüketimimiz yüzde 5 azalacak. Dünyadaki en iyi dijital üç haya yolundan biri olmayı hedefliyoruz. En prestijli havayolu firması olacağız.”

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İHRACATA 14.7 MİLYAR DOLARLIK KATKI

2022’de Türk ekonomisine sundukları 51 milyar dolarlık katkıyı bu yıl 56 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Bolat, toplamda yolcu kapasitelerini yüzde 15-20, yurtiçinde ise yüzde 35-40 artırmayı planladıklarını anlattı. Geçen yılın yüzde 20 üzerinde yolcu artışıyla 85 milyonun üzerinde yolcu ağırlayacaklarını anlatan Bolat, filolarının da 427 uçağa ulaşacağını söyledi. Bolat, “Ülkemize yaklaşık 6 milyar dolar kazandırdık” dedi.

KÂRIN %10’U ÇALIŞANA

En değerli kaynaklarının insan olduğunu anlatan Bolat, geçen yıl dış kaynak personelleri ile birlikte 75 bin civarında olan çalışan sayılarını bu yıl 85 bine ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti. 10 yılda cirolarının yüzde 1’ini eğitime ayıracakları bilgisini veren Bolat, “Gelecek 10 yılda sektörün en büyük sıkıntısı uçak üretimi olacak. Bu nedenle uçak içlerini yenileyeceğiz. Ayrıca artık en önemli nokta herkese internet sağlamak, bunu yapacağız” dedi. Bolat, 2022’de elde ettikleri 2.8 milyar dolarlık karın yüzde 10’unu çalışanlarına prim olarak dağıttıklarını kaydetti.

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ANADOLU JET İLE 2024’TE AYRILIK

THY’nin yeni dönemde en önemli stratejilerinden biri de Anadolu Jet’i 2024’te ayrı bir havayolu olarak konumlandırmak olacak. Bununla ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Bolat, “Sabiha Gökçen merkezli olacak. Ayrı bir yolcu rezervasyon sistemi için yerli bir firma ile anlaştık. Marka konumlandırma çalışmalarımız bitmek üzere. Daha düşük maliyetlerde artan rekabet gücü için şirketimizi konumlandıracağız. 2033’te 32 uçaklık bir havayoluna dönüştürmeyi düşünüyoruz. Dış kapasite oranımızı 175’e çıkaracağız. 2028’e kadar yüzde 98’i yeni nesil uçaklardan oluşacak” dedi.

DEPREMZEDEYE İSTİHDAM FIRSATI

Deprem sürecinde bölgeye yaptıkları yardımlara da değinen Bolat, “106 milyon dolar nakit, 74 milyon dolar uçuş desteği, 100 milyon dolar da deprem konutları için verdik” dedi. Bu yıl planladıkları 10 bin yeni istihdamın 1000’den fazlasını depremzedelere ayırdıklarını anlatan Bolat, şu bilgileri verdi: “Yaklaşık 500’ü kabin memuru olacak. Şartları biraz daha esnettik. Lise mezunu ve üstü depremzedeleri istihdam edeceğiz. Dil konusunda da biraz daha esnek olacağız. Bölgede yarı zamanlı istihdam ettiğimiz çalışanlarımızı da tam zamanlıya çevirdik.” Yurtiçindeki çalışanlarının yüzde 10’unun EYT’li olduğu bilgisini veren Bolat, “Bunlarla ilgili mecburi bir emeklilik politikamız olmayacak. Kendi isteği ile ayrılmak isteyen olursa ayrılabiliyor” diye konuştu.