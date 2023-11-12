THY’den Airbus’a 355 uçak siparişi

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Sektöre yakın kaynakların verdiği bilgiye göre yeni siparişler önceden verilen 10 adet A350-900 model uçağa ek olarak istendi.

Türk Hava Yolları’nın verdiği siparişin detayları ise şöyle sıralandı: 250 adet A321 NEO, 75 adet A350-900, 15 adet A350-1000 ve beş adet de A350F olmak üzere toplam 345 adet uçağın alınması için Airbus firmasıyla anlaşmaya varıldı.

Türk Hava Yolları’nın ayrıca Airbus A350 uçaklarının motor bakım hizmetleri ve yedek motorlarının temini için de harekete geçtiği, motor üreticisi Rolls-Royce yetkilileri ile İstanbul’da biraraya geldiği de belirtildi.