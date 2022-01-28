THY’de Ahmet Bolat dönemi

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Doktorasını Michigan Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği alanında yapan Ahmet Bolat Türk Hava Yolları ailesine 2005 yılında Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge’den sorumlu Başkan olarak katıldı. Ahmet Bolat 2012’den bu yana ise şirkette Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Ahmet Bolat yaptığı açıklamada; “Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Öncelikle bana bu görevi tevdi eden kurul üyelerine teşekkür ederim. Layık görüldüğüm görev ve sorumluluğun ne derece önemli olduğunun farkındayım.

YÖNETİCİLERE TEŞEKKÜR

Ülkemizin gökyüzündeki gururu olan ve uzun yıllardır görev yapma şansı bulduğum şirketimizin küresel başarı yolculuğunda çok daha iyi yerlere ulaşması için tüm arkadaşlarımızla birlikte gayret göstereceğiz. 84 milyon vatandaşımızın ortak değeri olan Türk Hava Yolları’nın yeni başarı hikayelerini inşallah hep birlikte yazacağız.

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Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılan M. İlker Aycı ile yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Muzaffer Akpınar ile Mithat Görkem Aksoy‘a şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına yapmış oldukları değerli hizmetler için kamuoyu önünde bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyorum.” dedi.

Yönetim kurulu üyesi olan Şekib Avdagiç 1959 yılında Zenica’da (Bosna-Hersek) doğdu. Almanya-Köln’de başladığı ilk öğrenimine İstanbul’da devam etti. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı.

1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Makina Mühendisi olarak mezun oldu. 1988’de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletmecilik İhtisas Programını derece ile bitirdi. 1990 yılında MÜSİAD’ın kuruculuğunu yapan heyette görev aldı ve 2000 yılına kadar Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.1995-1999 arası İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliğinde bulundu.

2005-2009 arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

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2008-2009 arasında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Üyeliği’nde bulundu. 2009 yılında İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı oldu ve projenin tamamlanması ile bu görevi 2011 yılının haziran ayında sona erdi. 2009-2013 arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 2013 – 2018 arasında İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı olarak görev yaptı. Nisan 2018’den itibaren İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 1963 yılında dünyaya gelen yeni yönetim kurulu üyesi Mehmet Kadaifçiler ise 1986 yılında Hava Harp Okulu’ndan lisans düzeyinde mezun oldu ve 2006 yılında İkinci Pilot Adayı olarak Türk Hava Yolları ailesine katıldı.

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Ortaya koyduğu çalışmaları ile 2012 yılında şirkette Üstün Hizmet Belgesi ile ödüllendirilen Kaptan Pilot Görevindeki dokuzuncu yılı olan 2015’te Uçuş İşletme Başkanlığı görevine atandı. Kadaifçiler 2018 yılında ise gökyüzündeki Sorumlu Kaptan Pilotluk görevine geri döndü. Başarılı pilot, dün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Yönetim Kurulu üyesi seçildi ve Uçuş İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.