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THY, hizmet ihracatı şampiyonu oldu

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#THY#Hizmet İhracatı#TİM
THY, hizmet ihracatı şampiyonu oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 15:02

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 31’inci Olağan Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

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Türk Hava Yolları, 2023 yılında 21 Milyar dolarlık ihracatı ile ’ihracat şampiyonu’ ödülüne layık görüldü. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.Alınan ödülle ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, " Ülkemizde çok büyük potansiyeller var. Ülkemize 3 bin dolar para bırakabilecek turist segmentlerine yoğunlaştığımızda ihracat fazlamız daha da artacaktır. Bununla ilgili bizim özel programlarımız var. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, Japonya, Kore, Çin, Endonezya Malezya olmak üzere 11 tane ülke belirledik. Bu ülkelerden 10 milyon turist getirip ülkemize 30 milyar dolar gelir getirmek üzere Turizm Bakanlığımızla, TGA ile ve hizmet ihracatındaki ilgili paydaşlarımızla çalışmalarımız var. Çalışmalarımızın sonuç verdiğini görüyoruz, bu da yeni başarılar için azim ve şevkimizi arttırıyor" dedi.

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#THY#Hizmet İhracatı#TİM

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