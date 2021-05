The HISTORY® Channel Türkiye D-SMART’TA!

Türkiye’nin yenilikçi dijital yayın platformu D-Smart, kanal yelpazesini genişletmeye, abonelerine sunduğu içerikleri çeşitlendirmeye devam ediyor. Modern Rehinciler, Depo Savaşları, Ateşten Doğanlar gibi pek çok sevilen içeriğin yanı sıra tarihten doğaya, reality show’lardan ilginç konulu belgesellere birbirinden heyecanlı ve eğlenceli programların kanalı The HISTORY® Channel Türkiye D-Smart kanalları arasında yerini alıyor.



Amerika’da yayın hayatına başlayan The HISTORY® Channel bugün dünyanın 140 ülkesinde yayın yapıyor. Türkiye’de de ciddi bir izleyici kitlesi olan kanal artık D-Smart ekranlarında da yayınlanacak. D-Smart 62 no’lu kanaldan yayınlanacak olan The HISTORY® Channel Türkiye ayrıca D-Smart GO ile de her an her yerden izlenebilecek.



The HISTORY® Channel Türkiye’nin kanal yelpazelerine eklemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren D-Smart Genel Müdürü Erkal Filiz: “Uzun süredir Saran Medya ile yaptığımız kapsamlı ve verimli işbirliğimizi The HISTORY® Channel Türkiye ile de genişleterek kanalı abonelerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.



Saran Group Spor ve Dış Yayınlar Grup Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Usta ise “Dünyanın en önemli belgesel ve reality show kanallarından biri olan “The HISTORY® Channel Türkiye”yi bundan yıllar önce Türkiye’deki izleyicisiyle buluşturmuştuk. Bugün, D-Smart ile yaptığımız iş birliğiyle The HISTORY® Channel Türkiye’yi daha geniş kitlelere ulaştırmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.



D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.



Cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan, Smart TV’den izleyebilmek için D-Smart GO’ ya ayrıca da abone olabilirsiniz. Bunun için www.dsmartgo.com.tr adresine kayıt olup, ilgili paketi satın alabilirsiniz.

