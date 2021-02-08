Tesla’nın alımıyla Bitcoin yeni rekor düzeye tırmandı

Şirketin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (Securities and Exchange Commission - SEC) yaptığı açıklamaya göre, şirket bir sonraki aşamada, araç satışlarında da Bitcoin kabul etmeye başlayacak.

Açıklama, Tesla CEO’su Elon Musk’ın, Bitcoin, Ether, Ripple’ın XRP’si başta olmak üzere birçok popüler kripto para biriminde, yüksek değer artışıyla yansıyan sosyal medya kampanyasının ardından geldi.

Ayrıca Twitter CEO’su Jack Dorsey, kripto para birimine de yatırım yaptığını açıkladı.