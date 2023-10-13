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Tesla'dan çalışanlarına zam teklifi

Güncelleme Tarihi:

#Tesla #Fabrika#Zam
Tesladan çalışanlarına zam teklifi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 07:20

Elektrikli otomobil devi Tesla, Almanya'daki fabrikasında çalışan işçilere ücret artışı teklifinde bulunacak.

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Tesla, Almanya'daki fabrikasında çalışan işçilerin ücretlerini artırmak için teklif götürecek. Kasım ayında personele bildirilecek olan ücret artışının seviyesinin ne olacağı bilinmiyor ancak geçtiğimiz yıl yüzde 6 oranında zam yapılmıştı.

SEKTÖRÜN ALTINDA KAZANIYORLAR

Tesla çalışanlarının sektörün altında gelir elde ettiğini savunan sendikanın açıklamasının ardından zam kararı alındı. Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında toplu iş sözleşmesi de yapılmıyor

YÜZDE 20 DAHA UCUZA ÇALIŞIYORLAR

Tesla çalışanları, diğer araç üretici markalara göre yüzde 20 daha az kazanıyor. Almanya'daki fabrikada 11 bin işçi istihdam ediliyor.

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#Tesla#Fabrika#Zam

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