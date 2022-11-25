Tesla'dan büyük geri çağırma

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Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla 80 bin 600 aracı geri çağırma kararı aldı.

Çin Piyasa Düzenleme İdaresi, Tesla'nın Çin'de toplam 80 bin 600 aracı servislere geri çağıracağını açıkladı.

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YAZILIM VE EMNİYET KEMERİ HATASI

Tesla araçlardaki yazılım ve emniyet kemeri hatası nedeniyle araçların geri çağırılacağını açıklayan Tesla Çin'e ithal edilmiş olan 70 bin 343 Model S, Model X ve Model 3 araç servislere geri geleceğini belirtti.



Çin'de üretilmiş 10 bin 127 adet Model 3 araç da servislere çağırılacak.