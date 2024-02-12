×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Tesla fiyatlarını düşürdü

Güncelleme Tarihi:

#Tesla#Model Y#Otomobil
Tesla fiyatlarını düşürdü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2024 06:54

Tesla, ABD'de satıştan bazı Model Y otomobillerin fiyatlarını düşürme kararı aldı.

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan Tesla, ABD'de satışta olan bazı Model Y araçlarının fiatlarını 29 Şubat'a kadar düşürme kararı aldı.

Tesla, Model Y arkadan itişli ve Model Y Uzun Menzilli modellerinin fiyatlarını 1000 dolar düşürdü. Model Y arkadan itişli 42 bin 900 dolara uzun menzillisi ise 47 bin 990 dolara düştü. Fiyatlar yüzde2-2.3 arasında düşüş yaşadı.

Model Y Performance varyantı ve diğer modellerin fiyatlarında değişiklik yaşanmadı.

Gözden KaçmasınJeff Bezostan milyarlarca dolarlık hisse satışıJeff Bezos'tan milyarlarca dolarlık hisse satışıHaberi Görüntüle

1 MART'TAN SONRA 1000 DOLARDAN FAZLA ARTIŞ OLABİLİR

Sadece 29 Şubat'a kadar sürecek olan kampanya kapsamı sonrasında 1 Mart'ta fiyatların 1000 dolardan daha fazla artabileceği kaydedildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tesla#Model Y#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!