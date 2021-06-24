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Ekonomi
Haber Giriş: 24.06.2021 - 12:28 | Son Güncelleme:

Terminal inşaatı yaptırılacak

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Terminal inşaatı yaptırılacak

Uzunköprü Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminali yapımı için ihale açtı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 12 Temmuz 2021 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi Dış Kapı No: 160 İç Kapı No: 1 Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Uzunköprü-EDİRNE adresinde gerçekleştirilecek ihale, 1.157 m² tek katlı betonarme bina, 487 metre atıksu şebeke hattı ile 680 metre terminal bağlantı yolu yapılmasını kapsıyor.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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