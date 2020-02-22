Termik santrala çevre yatırımı

Eroğlu, Soma Kolin Termik Santralı’nda gerçekleştirdiği basın toplantısında, toplam kapasitesi 510 megavat olan santralin Türk, Belçikalı, Çinli, Finlandiyalı ve Alman mühendislerin ortak çalışmasının ürünü olarak ortaya çıktığını ifade etti. Bu kapsamda santralın Türkiye ve Avrupa çevre mevzuatına tamamen uyumlu olduğunu belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

AVRUPA STANDARDI

“Teknoloji ve iş modeli açısından örnek alınacak bir santral inşa ettik. Baca gazı arıtma sistemimize büyük yatırım yaptık ve birkaç sistemi aynı anda kullandığımız için mevcut standartları karşılarken yeni düzenlemeleri de ek maliyet olmadan karşılayabileceğiz. Santralımız, Türkiye’de olan ve ileride getirilebilecek standartları karşılayabileceği için sektörde öncü olma özelliği taşıyor. Santralın sahip olduğu teknolojiler ve baca gazı arıtma sistemiyle ulaşılan emisyon değerleri Türkiye’de yürürlükte olan emisyon sınırlarını ve Avrupa normlarını karşılıyor. Türkiye’de linyit yakıtını en verimli şekilde kullanan tesisi inşa ettiğimizi söyleyebilirim.” Eroğlu, santralde baca gazı arıtma sisteminin yanı sıra küller için de doğru bir atık yönetimi yaptıklarını aktardı.

1.1 MİLYAR DOLAR YATIRIM

Santral için yapılan 1.1 milyar dolarlık yatırımın yaklaşık 500 milyon dolarını söz konusu teknolojiler için kullandıklarına işaret eden Eroğlu, santral kazanlarının 1600 kalorifik alt ısıl değerle çalışacak şekilde tasarlandığı bilgisini verdi. Eroğlu, santralı besleyen maden sahasının 140 milyon tonluk rezervinin 30 yıl süreyle elektrik üretimi için kullanılacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti: “255’er megavatlık iki üniteden oluşan tesisin ilk ünitesi geçen yılın başında, ikinci ünitesi ise yıl ortasında devreye alındı. Şu anda tam kapasite olarak birinci ünitede yüzde 45.2 ve ikinci ünitede yüzde 46.1 verimlilikle çalışıyoruz.” Santralın inşa süresinde 4 bin 500 kişiye istihdam sağlandığını bildiren Eroğlu, şu anda 600 kişinin santral işletmesi ve 450 kişinin de maden işletmesinde istihdam edildiğini sözlerine ekledi.