Temmuzda konut satışı 108 bin oldu

Kamu bankaları geçen yıl yaz aylarında bekleyen alıcıyı harekete geçirmek için kampanya düzenlemiş ve kredi faizini yüzde 0.64’e düşürmüştü. Bu avantaj sayesinde temmuzda 229 bin konut satışı ile tarihi rekor kırılmıştı. Kampanya ile gelen bu rekor nedeniyle bu yılın temmuz ayında rakamlar düşüşü gösterdi. Baz etkisine dikkat çeken sektör temsilcileri de satış rakamlarını olumlu değerlendirdi. Sıfır ve ikinci el detayına bakıldığında ise temmuzda da ağırlık ikinci elden yana oldu. İlk defa satılan konut sayısı temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51.9 azalarak 32 bin 672 olurken, ikinci el konut satışları yüzde 53.5 azalış göstererek 75 bin 113 oldu. Öte yandan artan kredi faizleri de banka kredili satışlara yansıdı. Temmuzda kredili konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 84.3 azalarak 20 bin 553 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 19.1’e kadar geriledi.







YABANCI ARTTI

Temmuzda yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64 artarak 4 bin 495 oldu. Bu sayede Temmuz 2021’de yabancıya yapılan konut satışları, bugüne kadarki tüm temmuz ayları içinde en yüksek satış oranına ulaşmış oldu. Buna en yakın oran, Temmuz 2019’da 4 bin 192 adetlik satıştı. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı bin 951 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u 931 konut satışı ile Antalya, 312 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Mersin ve 158 konut satışı ile Bursa izledi. Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 712 konut satın aldı. Irak vatandaşlarını 619 konut ile İran, 365 konut ile Rusya, 229 konut ile Afganistan ve 198 konut ile Almanya vatandaşları izledi.

7 AYDA 660 BİNİ AŞTI



Ocak-temmuz döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22.7 azalarak 660 bin 595 adede geriledi. Bu dönemde banka kredili konut satışı yüzde 68.6 azalışla 124 bin 721, peşin ve senet gibi diğer satış türleri ise yüzde 17.3 artışla 535 bin 874 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 24.5 azalışla 200 bin 550, ikinci el konut satışları yüzde 21.8 azalışla 460 bin 45 adet olarak kayıtlara geçti.

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