Temmuz ayında 1200 teşvik belgesi alınırken yapılacak yatırımlar dikkat çekti: Batman’da yazılım, Samsun’da cep telefonu

Temmuz ayında düzenlenen yatırım teşvik belgeleri, 1.200’e ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, teşvik tarihindeki aylık belge rekorunun kırıldığını açıkladı. İmalat sanayinin öne çıktığı teşvik belgesi alan yatırımlar arasında Batman’da yazılım firması da, Samsun’da yılda 450 bin adet cep telefonu üretecek tesis de bulunuyor. Maske yatırımları da hız kesmeden sürüyor.

1.4 MİLYON LİRALIK PROJE

Temmuz ayında teşvik belgesi alan projeler arasında dikkat çeken yatırımlar yer alıyor. Bu kapsamda yapılan başvurular arasında suni ve sentetik elyaf tesisinin modernizasyonu da var. Bu projede toplam 347 milyon liralık yatırımla, 134 kişiye istiham sağlayacak. Başka bir projede ise yıllık 17 bin ton pamuk ipliği üretecek tesisi kurulması için 306 milyon TL harcanacak. Sağlanacak istihdam ise 180 kişilik olacak. Yatırım teşvik belgesine başvuran yatırımlar arasında Batman’daki yazılım ve animasyon projesi de yer alıyor. Toplam 1.4 milyon TL’lik proje, 25 kişiye istihdam sağlayacak.

BOMBA İMHA ROBOTU

Samsun’da yapılacak yatırımla ise yılda 450 bin adet cep telefonu üretilecek. 33 milyon liralık yatırım kapsamında 50 kişi istihdam edilecek. Teşvik belgesi alan projeler arasında 1 milyon lira yatırımla yılda 73 bin fön makinesi üretimi yapacak tesis de bulunuyor. Tamamen yeni yatırım olacak projede, 10 kişi istihdam edilecek. Yıllık 12 milyon çakmak üretecek tesis için de 1.5 milyon TL’lik yatırım yapılacak. Savunma sanayiine yönelik bomba imha robotlarının aksam ve parçaları üretimi için de 6.7 milyon TL’lik yatırım yapılacak. Projede 15 kişi istihdam edilecek.

MASKEYE BÜYÜK YATIRIM

Yıllık 800 milyon adet maske üretimi için de 23.8 milyon TL’lik tesis yatırımı yapılacak. Toplam 30 kişinin istihdam edileceği proje Tekirdağ’da hayata geçecek. Zonguldak’da ise yılda 500 milyon adet 3 katlı maske, 81 milyon adet steril bone ve 3 milyon steril tulum üretimi için 23 milyon liralık yatırım yapılacak. Yatırım tamamlandığında 320 kişi istihdam edilecek. Türkiye’nin farklı illerinde de, maske yatırımları için düğmeye basılmış durumda. Yılda 140 milyon adet üretim potansiyeli olan tıbbi ve cerrahi maske tesisi için 3.7 milyon TL’lik yatırım yapılacak. Yine yılda 80 milyon tıbbi ve cerrahi maske üretimi için de 82 milyon liralık yatırım yapılacak. Ayrıca yılda 1 milyon 95 bin adet cerrahi ve hasta önlüğü, 91 bin 250 kilogram cerrahi örtü ve setleri ve 2.8 milyon adet cerrahi tulum için 14.2 milyon TL’lik yatırım yapılacak.

TARIM VE GIDA PROJELERİ

Teşvik belgesi alan yatırımlar arasında seralar ve tarım-gıda projeleri de dikkat çekiyor. Bunlar arasında tamamlanınca 10 kişinin çalışacağı ve 40 bin metrekarede yapılacak 5.3 milyon TL yatırım bedelli muz seracılığı, ayrıca yılda 200 bin kilogram kurutulmuş sebze ve 100 bin kilogram kurutulmuş meyve üretme işi de bulunuyor. Toplam 2.3 milyon TL yatırım gerektirecek bu projede 15 kişi çalışacak. 12.5 milyon TL’lik zeytin işleme yatırımı da teşvik belgesi alan projelerden. Yılda 1 milyon 170 bin kilogram kadayıf-yufka, 939 bin kilogram erişte-mantı ve 9 milyon 953 bin 280 kilogram lavaş ekmeği üretecek tesis için ise 24 milyon TL yatırım yapılacak.

YÜZDE 57’Sİ İMALAT SEKTÖRÜNDE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, temmuz ayında düzenlenen 1.200 teşvik belgesiyle, teşvik tarihindeki aylık belge rekorunun kırıldığını söyledi. Bu belgelerle 22.5 milyar TL sabit yatırım yapılması ve 33 bin 174 kişilik istihdam oluşturulmasının hedeflendiğini söyleyen Varank, “Yapılacak yatırımların yüzde 57’si imalat sektöründe” dedi. Varank’ın verdiği bilgilere göre, yatırımların yüzde 21’i enerji sektöründe, yüzde 14’ü hizmetler sektöründe, yüzde 4’ü tarımda ve yüzde 4’ü de madencilik alanında olacak” dedi. Varank, yatırım iştahının temmuzda da artmaya devam ettiğini belirterek, “Düzenlediğimiz 1200 teşvik belgesiyle yeni bir zirveye ulaştık. Bölgesel teşvik uygulamasında yaptığımız yeni düzenlemeyle ilçelere yatırımı daha fazla teşvik edeceğiz” fadelerini kullandı.