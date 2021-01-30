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Temizlik, kırtasiye, giyecek ve toner alınacaktır
Kilis İl Sağlık Müdürlüğü’nce 163 Kalem Temizlik, Kırtasiye, Giyecek ve Toner Alımı İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ilgililer 18.02.2021 tarihi 10:30’a kadar İhaleye katılabilirler.
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