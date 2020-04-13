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Ekonomi
Haber Giriş: 13.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Temassız ödemede rekor artış

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Temassız ödemede rekor artış
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, temassız ödemelerin mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 170’e yakın artış gösterdiğini belirterek, “Temassız kartlar, en az temaslı kartlar ve işlemler kadar güvenli ve önemli” dedi.

Canko, “Türkiye’de kart sayısı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 218 milyondan 239 milyona çıktı. Bunun 168 milyonu banka kartları, 71 milyon kredi kartlarından oluştu. Kartlarla ödeme alışkanlığında pozitif bir ivme gördük. Kartlı ödeme işlem adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak pozitif büyüdü. Kartlı ödeme tutarı da yüzde 9 artış gösterdi. Bu dönemde nakit alışkanlıkları da değişti. Martta geçen yılın aynı ayına kıyasla ATM’lerden nakit çekim işlem adedi ise yüzde 14 azaldı” ifadelerini kullandı.

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