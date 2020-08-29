‘Temassız kartları’ kullanırken dikkat

Geçen çarşamba günü Tekirdağ’da yazlık sitemizin kafeteryasında bir şeyler yedik-içtik. Hesabı ödemek için kasaya gittim. Cüzdanımı açtım, koronavirüs pandemisi nedeniyle daha çok kullanmaya başladığım ‘temassız’ özellikle kredi kartımı kafeteryanın sahibi olan arkadaşıma uzattım.

‘KULLANMA’ DEDİ

Kartı eline aldı, “Temassız mı bu?” diye sordu. Ben de, “Evet” dedim.

Kartı post makinesine gösterdi, hesabı kesti ve ardından beni çok şaşırtan şu sözleri söyledi:

- “Bir daha kullanma kardeşim bu kartı?”

- “Neden?”

- “Güvensiz de ondan. Bak seninle bir deneme yapalım. Sen kartını cüzdanına yerleştir, pantolonunun arka cebine koy. Ondan sonra seninle karşılıklı yürüyelim, gör bakalım neler oluyor!”

YÜRÜRKEN PARA ÇEKTİ

“Tamam” dedim, kredi kartını istediği gibi cebime koydum ve karşılıklı yürümeye başladık. Kendisi de bu arada Pos makinesini eline aldı. Yanımdan geçtikten sonra Pos makinesini bana gösterdi, “Bak, ne yazıyor burada?” dedi.

Gerçekten de inanılır gibi değildi, Pos makinesine yazılan rakam anında kredi kartımdan çekilmişti bile.

Evet, bu kadar kolaymış! Pos makinenizin, ‘temassız’ özellikli kredi kartınızı kısa bir süre görmesi yeterli

DİKKATLİ OLUN

Bu noktada benim aklıma ister istemez şu soru takılıyor:

Bankalar temassız özellikli kartları neden müşterilerine verir.

Bu yaşadıklarımdan hareketle; eğer kredi kartınız ‘temassız’ özellikli ise size şunu söylüyorum:

“Dikkatli olun”

TEMASSIZ DOLANDIRICILIKTAN NASIL KORUNABİLİRSİNİZ

- Öncelikle temassız yapılan her işlem kayıt altında tutuluyor.

- Kartların temassız özelliğini kullananların kart ekstrelerini düzenli kontrol etmesi gerekiyor.

- Eğer ekstre incelemesi sonucunda şüpheli bir işlem gördüyseniz bunu bankanıza bildirin.

- Eğer işlemler kendilerine ait değilse bankaların yaptıkları incelemeler sonucu bu miktarları kart amillerine iade edilecektir.

- Ayrıca herkes POS sahibi olamıyor. Bir mağazaya gidip POS makinesi satın alınamıyor

- Bir işyeri olmak için bankayla karşılıklı anlaşma yapılması gerekiyor.

- Bankanın uzun değerlendirme ve kredi süreçlerinden geçildikten sonra POS sahibi olunabiliyor.

- Bankalar POS sahibi işyerinin işlemlerini takip eder; şüpheli gördüklerini inceleme altına alır.

- Kartın 4 cm yaklaşması gerekir, işlem gerçekleştiğinde bip diye bir ses çıkar.

- Onay alındığında da her POS slip çıkartır.