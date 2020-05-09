Telekomünikasyon sektörü taleplerini Cumhurbaşkanlığı’na iletti: ‘Aboneliklerde ıslak imza aranmasın’

Bilişim Medyası Derneği, Türkiye Bilişim Derneği, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği, Bilişim Sanayicileri Derneği, Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği, Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, Yazılım Sanayicileri Derneği, Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği, Teknolojide Kadın Derneği, Cumhurbaşkanlığı’na normalleşme dönemine ilişkin önerilerini ve taleplerini iletti.

Bankalara e-devlet üzerinden hesap açma imkanı verdiğini dile getiren sektör temsilcileri, telefon, internet ve uydu aboneliklerinde de benzer uygulamanın hayata geçirilerek ıslak imza şartı aranmadan dijital ortamdan abonelik hakkı getirilmesini talep etti. Türkiye’nin 400 bin kilometreye yakın fiber altyapısı oludğuna dikkat çeken temsilciler, “İnternetin en ücra yerlere götürülmesi için internet değişim noktaları oluşturulması gerekiyor. Bunun için fiber optik altyapı kaynaklarının ortak kullanımı sağlanmalı. Artacak haberleşme yükünü böyle kaldırabiliriz” dediler.

Koronavirüs sürecinin dijital dünyanın kapılarını açtığını ancak olumsuz etkilerinin olduğunu belirten sektör temsilcileri, hükümetten muhtasar, KDV, SGK prim desteği verilmesini, gümrük vergilerinin ertelenmesini istedi.