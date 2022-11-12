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Telefon sahtekârlarına polis operasyonu

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#Dolandırıcılık Çetesi#Sahte İlan#Siber Suçlar
Telefon sahtekârlarına polis operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 07:00

Kendilerini başta savcı ve polis olarak tanıtarak farklı yöntemlerle 6 milyon liranın üzerinde vurgun yapan dolandırıcılık çetesi İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi.

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İstanbul’da bir hâkim, 180 bin dolarını dolandırıcılara kaptırdı. Hakimin şikâyeti üzerine çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 ay önce İstanbul merkezli faaliyet yürüten bir dolandırıcılık çetesini tespit etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. Yapılan araştırmaya göre, çete, kendilerini hâkim, polis ve savcı olarak tanıtıyordu. Ulaştıkları kişilere terör örgütlerinin hesaplarından hesaplarına para girişi olduğunu söyleyerek korku salıyordu. Daha sonra da bankacılık bilgilerini alarak hesaplarını boşaltıyordu. Bunun dışında kendilerini bankacı olarak tanıtarak banka müşterilerini arıyorlardı, hesaplarında şüpheli işlemler olduğunu söyleyerek, bankacılık şifrelerini aldıkları kişilerin hesaplarını ele geçiriyorlardı.

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SAHTE İLAN OYUNU

Son olarak da sosyal medya, ilan siteleri ya da kendilerinin kurdukları internet siteleri üzerinden kiralık araç, villa ve tatil paketi ilanları veriyorlardı. Bu ilanları arayan kişilerden kaparo alarak vurgun yapıyorlardı. Yapılan takipte çetenin 61 eylemi belirlendi. Mağdur ettikleri 61 kişiden 6 milyon 297 bin 431 TL aldıkları saptandı. Takip sırasında polis, çetenin, 4 kişinin hesabındaki 540 bin 117 TL’yi kendi hesaplarına transferini durdurarak nin paraları bloke etti ve paraların çetenin eline geçmesini engelledi. Yapılan araştırmada, çete elebaşı M.K. ile birlikte 55 kişilik çete deşifre edildi. M.K., örgüt yöneticileri ve üyelerinin birçok suçtan kayıtları olduğu anlaşılırken, 4 kişinin de benzer suçlardan cezaevinde olduğu saptandı. İstanbul’un 15 ilçesi ile Antalya, Batman, Kocaeli, Mardin, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Elazığ, Tokat ve Van’daki adresler dün sabah özel hârekat polisleri desteğinde basıldı.

45 KİŞİ SORGUDA

Operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çetenin dolandırıcılıktan elde ettiği 300 bin TL ve çok sayıda dijital materyal ele geçti. Gözaltına alınan çete üyelerinin, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’,’kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması, bu kurum veya kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık’, ve ‘bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlarından sorgulanacakları belirtildi.

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