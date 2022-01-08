Tekstilde 12.9 milyar dolarlık rekor ihracat

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2021 yılında yüzde 33.2 oranında ihracat artışı gerçekleştiren tekstil sektörü, ihracat gerçekleştirdiği 200’ü aşkın ülke ve bölgenin yaklaşık yüzde 85’inde ihracat artışı yaşadı. Sektör, aralıkta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18.2 artışla 1.2 milyar dolarlık ihracatla rekor kırdı. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “2021 yılında 200 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirdik. İhracat gerçekleştirdiğimiz ülkelerin yaklaşık yüzde 85’inde ihracatımız arttı. Avrupa, Amerika, Asya, Afrika Kıtaları ve Türk Cumhuriyetlerine ihracatta cumhuriyet tarihi rekoru kırdık. 96 ülke ve bölgeye ise tüm zamanların en yüksek tekstil ihracatını gerçekleştirdik. Sektörümüz açısından en sevindirici gelişmelerden biri ise ABD’ye gerçekleştirdiğimiz ihracatta yaşandı. En büyük hedef pazarlarımızdan biri konumundaki ABD’ye 2021 yılında 839 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdik. Son 3 yılda istikrarlı bir şekilde ABD’ye ihracatımızı artırıyoruz. 2022 yılında ise ABD’ye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. 2022 yılında en fazla tekstil ihracatı gösterdiğimiz ülkeler sırasıyla yüzde 52.5 artışla İtalya, yüzde 11.2 artışla Almanya ve yüzde 33.7 artışla ABD oldu. En büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliği ülkelerine 2021 yılı ihracatımız yüzde 33.8 oranında artarak yaklaşık 6 milyar dolar değerinde gerçekleşti. 2022 yılında AB’ye ihracatımızın 7.5 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.