Tekstil sektöründen Hazine ve Maliye Bakanlığı’na

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HAZİNE ve Maliye Bakanlığı’na atanan Nureddin Nebati’nin Şanlıurfa’dan yola çıkıp, tekstil sektöründe büyüyen bir hikayesi var. 1996 yılında kurulan Arne Tekstil ile ticaret hayatına başlayan Nebati, 2000 yılında fason üretim yaptıkları bir mağazaya ortak oldu. Kardeşleriyle birlikte B&G Store ile tekstil sektöründe büyüyen Bakan Nebati iş hayatıyla ilgili 2006 yılında verdiği bir röportajda, “2001 krizinde çok büyük şekilde zarar ettik ama krizde büyüyen ender firmalardan biri olduk” dedi.

10 KARDEŞLİ AİLEDEN

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964’te Şanlıurfa Viranşehir’de doğdu. Türkiye’nin en büyük Arap aşiretlerinden Naimi Ailesi’ne mensup olan Nebati, 10 kardeşten 9’cusu. 2015 yılı seçimlerinde verdiği bir röportajda 18 yaşına kadar Viranşehir’de yaşadığını anlatan Nebati, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. Farklı Üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

Akaryakıt istasyonu işletmeciliği de yapan Nebati, 1996 yılında dört ortakla iplik ticaretine başladı. 1996 yılında Arne Tekstil İstanbul Bayrampaşa’da kuruldu. Ortakları Nureddin Nebati, Seyidullah Nebati, Ahmet Arpasatan ve Ali Arpasatan’dı. Nebati, 2006 yılında verdiği bir röportajda krizde nasıl büyüdüğünü, “1999 yılında ortaklık bitince, Türkiye’de özellikle üst gelir grubu ailelerin çocuklarının giydirilmesi konusunda bir boşluk olduğunu gördük. Ve ilk olarak İtalya, Hollanda ve İspanya’dan ithalatla çocuk giyimi işine girdik. 2000 yılında fason üretim yaptığımız Akmerkez’de mağazası olan bir hanımefendinin işleri kötüye gittiği için, mağazaya ortak olarak girdik ve mağazacılığa başladık. Bugün 21 mağazamız var. 2001 krizinde çok büyük şekilde zarar ettik ama krizde büyüyen ender firmalardan biri olduk. Belki de o kriz olmasaydı, bizim mağazacılığa girme şansımız olmayacaktı. Çünkü alışveriş merkezlerinde çok ciddi şekilde mağaza boşalıyordu” diye anlattı.

B&G STORE

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Ticaret Sicili Gazetesi’ne göre dört ortakla kurulan Arne Tekstil’den diğer ortaklar 29 Mart 2000 tarihinde yapılan bir toplantıyla ayrıldılar. 19 Nisan 2000 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre şirket ortakları Nureddin Nebati ve Seyidullah Nebati oldu. 26 Kasım 2018 tarihinde Arne Tektil’in ünvanı B&G STORE olarak değiştirildi. B&G Store internet sitesine göre, 2000 yılında Türkiye’nin en modern çocuk giyim markası olmak için yola çıkan B&G Store, 2021 yılında Yurtiçi 102, Yurtdışında da Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Gürcistan, İngiltere, Dubai ve Kuzey Irak ülkelerinde toplam 13 mağaza sayısına ulaştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulunan Nebati, MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam ediyor. Halen ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olup Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezinde Bilim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarda bulunuyor.



AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçilen Nebati, MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. 6 Eylül 2018 tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bakan yardımcısı olarak atanmıştı. Lütfi Elvan’ın yerine atanan Nebati, twitter üzerinden ilk mesajında, “Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl. Sn. Cumhurbaşka-nımızın şahsımı layık gördüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini hayırla ifa etmeyi, bize gösterdiği güvene layık olmayı Rabbim nasip etsin inşallah” dedi.

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BAKAN NEBATİ’DEN ‘YATIRIM’ VURGUSU

Görevden affını isteyen Lütfi Elvan’ın yerine atanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulu’nda yemin etmesinin ardından bakanlıkta dün düzenlenen törenle görevi devraldı. Elvan, göreve başlar başlamaz ekonomide güven ortamını daha da arttırmak için çok önemli adımlar attıklarını belirtti. Bakan Nebati de, doğru ve şeffaf olacaklarını kaydederek, “Öngörülebilir bir ekonominin daha da anlam kazanacağı adımlar atacağız. Bizlerin en önemli önceliği, yüksek faiz olmayacak. Yatırım, üretim ve ihracat artışını tetiklemek ve bu sayede cari açık ve dış borç gibi kronik sorunları tamamen bertaraf etmek, istihdamı artırmak, ücret artışını sağlamak olacaktır” dedi.