Teknoloji girişimciliğinde vites artırdı... Vadideki şirketlerin cirosu 30 milyar TL’yi geçti

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Bilişim Vadisi, milli ve yerli otomobil Togg ile özdeşleşen bir teknoloji geliştirme yuvası olarak faaliyet gösteriyor. Bu nedenle mobilite geliştirme projelerine burada sahip çıkılması çok da şaşırtıcı değil. Mobilite Hızlandırma Programı ile bu alanda fikri olan yüzlerce girişimcinin yolunu açıyorlar. Program bu yıl dördüncü kez gerçekleşecek. Bu vesileyle Bilişim Vadisi’nin dört ay önce görevi devralan yeni Genel Müdürü Erkam Tüzgen ile bir araya geldik. Tüzgen, Mobilite Hızlandırma Programı dahil vadideki yeni planlarını Hürriyet’e anlattı.

TOGG ÇEVRESİNDE TOPLANAN EKOSİSTEM

Tüzgen’in dikkat çektiği konu, vadideki mobilite çalışmalarının TOGG çevresinde bir ekosistem oluşturduğuydu. “Bilişim Vadisi olarak mobilitenin Türkiye’de öncüsüyüz” diyen Tüzgen, şu anda Bilişim Vadisi’nde sadece TOGG’a hizmet eden 40’ın üzerinde firma olduğunu hatırlattı.

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Tüzgen’in verdiği bilgilere göre Mobilite Hızlandırma Programı’na dört yılda bin 500 ekip başvurmuş. 118’i ise programa kabul edilmiş. 60 mentör kabul edilen girişimcilerle bire bir çalışıyor. Daha da önemlisi bu girişimciler kısa süre içinde muhtemel yatırımcılarla bir araya geliyor. Bugüne kadar 500 yatırımcı görüşmesi yapıldığını belirten Tüzgen, 25 yatırım fonunun da programa katıldığını söyledi. Yedi girişime yatırım yapıldığının altını çizen Tüzgen, “Bu yıl Mobilite Hızlandırma Programı’nı Türkiye Mobilite Kümelenmesi çatısı altında gerçekleştireceğiz. Elektrikli araç teknolojileri, siber güvenlik, yapay zekâ ve makine öğrenmesi, batarya teknolojileri, fonksiyonel güvenlik, mobility as a service, mikro hareketlilik, lojistik ve nesnelerin interneti alanlarında iş fikri olan girişimler başvuru yaptı. Burada iki destek var, biri teşvik diğeri de ekosistem. Asıl değerli olan ikincisi. Bu program girişimciye bir yılda alabileceği mesafeyi bir ayda alma fırsatı sunuyor. Programdan çıkan başarılı projelerimiz var” dedi.

3 BİN METREKARELİK KULUÇKA MERKEZİ

Bilişim Vadisi’nde girişim sayısı 600’e yaklaştı. İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Azerbaycan’da faaliyet gösteren merkezlere girişimcilerin büyük ilgi gösterdiklerini belirten yeni genel müdür,vadideki şirketlerin toplam cirolarının 30 milyar TL’yi bulduğunu söyledi. Şu sıralarda İstanbul’da 3 bin metrekarelik yeni bir kuluçka merkezi kurma hazırlıkları yapıldığı bilgisini veren Tüzgen, “Vadi İstanbul’daki binada kurulacak bu merkezde yüzlerce girişimciyi ağırlayacağız. İstanbul’a ikinci bir yatırım daha planlıyoruz. 2 bin metrekarelik bir girişimcilik merkezi daha kurmak için hazırlıklarımız var. Yer konusunda bir kamu kuruluşuyla anlaşmak üzereyiz” diye konuştu.

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BÜTÜN AİLEM DOKTOR

Erkam Tüzgen, aslında tıp fakültesi mezunu. Tüzgen, aslında mühendisliğe ilgisi olduğunu ise şöyle anlattı: “Ben de tıp fakültesini bitirdim ama Şark hizmetinin ardından idari tarafa geçtim. Çocukluğumda maket uçaklar yapardım. Bence mühendislik okumalıymışım. Bilişim Vadisi’ndeki projeler müthiş ilgimi çekiyor” dedi.

Vadi’deki firmalara stajyer ödemesi yapılıyor

YETENEK yönetimi her yerde olduğu gibi Bilişim Vadisi’nde de önemli konulardan. Türkiye’nin bilişim ve teknolojide özgüvenli nesiller eğitmesini hedeflediklerini belirten Erkam Tüzgen, vadiye özel bir stajyer programı uygulandığını söyledi. Tüzgen programı, “Stajyer programımızla hem vadide hem de burada faaliyet gösteren 600 firmaya stajyer öğrenci desteği veriyoruz. Bir tür teşvik sistemi uyguluyoruz. Staj yapacak öğrenci için firmalara ödeme yapıyoruz. Bu süreç istihdamı da kolaylaştırıyor, çünkü staj sonrasında işe devam eden mezunlarımız oluyor” diye anlattı.

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RAKAMLARLA BİLİŞİM VADİSİ

1000 Yapılan girişim başvurusu

632 Devam eden proje sayısı

384 Tamamlanmış proje sayısı

600 Faaliyet gösteren şirket sayısı

7823 Çalışan

220 Startup