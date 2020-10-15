Teknoloji devlerine yaptırım uyarısı

Sosyal ağ sağlayıcılara Türkiye’de temsilcilik açma zorunluluğu getiren sosyal medya yasası 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi. Ardından bazı sosyal medya devleri Türkiye’de temsilci bulundurmayacağını açıkladı. Yasaya göre bu kurala uymayan teknoloji devlerine kademeli olarak yaptırımlar uygulanacak. Özellikle kullanıcılar tarafından paylaşılan görüşlerde bu platformların kararlarında ısrar etmeleri halinde yaptırımların kendilerine uygulanamayacağı yönündeydi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Artvin Yusufeli Barajı ziyaretinin ardından gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

SONUNA KADAR GİDECEĞİZ

Bu beklentinin yersiz olduğunu belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Önümüzde aşamalı bir süreç var. Biz ne gerekiyorsa yapacağız. Farklı beklentilere girmek çok yanlış. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum ama burası da bir kurallar devleti. Yasa yürürlüğe girdi ve uymayanlara bazı yaptırımlar var. Temsilci bulundurmak zorundalar. Şimdi bekleyeceğiz. Her aşama ne gerektiriyorsa birer birer yapacağız. Yani yasanın getirdiklerini sonuna kadar uygulayacağız. Umarım iş oraya kadar gitmez. Aynı zamanda da arkadaşlarımız bu platformlarla görüşmelerini hala sürdürüyorlar. O konuda devam eden bir süreç var. İletişim sürüyor” şeklinde konuştu.

YASA NE GETİRDİ?

Sosyal medya yasasına göre, 1 milyondan fazla kullanıcısı olan Twitter, Facebook, Instagram gibi şirketler Türkiye’de temsilcilik açacak. Temsilcilik açmayanlara, para cezasından reklam yasağına uzanan ve bant daraltılması ile sonuçlanabilecek kademeli yaptırımlar uygulanacak. Kişilik hakları ihlal edilenler, uygunsuz içeriğin kaldırılması ya da erişimin engellenmesi için sosyal medya temsilcisine başvuracak. Temsilcinin, başvuruya en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap vermesi gerekiyor. Şikayetlerle ilgili olarak 6 ayda bir rapor yayınlamak da temsilciliğin görevleri arasında. Cevap yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 5 milyon lira, rapor vermeyenlere 10 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde uygunsuz içerikleri kaldırmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak. Sosyal medya yasasıyla unutulma hakkı da getiriliyor. Kişilerin isminin geçtiği ve “kişilik haklarına saldırı” olarak nitelendirdiği paylaşımlar arama motorlarında görülmeyecek.

FORMULA1 BİR FIRSAT

Formula 1 yarışının büyük bir fırsat olduğunu aktaran Adil Karaismailoğlu, “Oraya özel bir asfalt döktük. Pistin işletmesini yapan şirket de çok güzel bakıyordu. F1’i bundan sonra da gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yıl önemli bir adım oldu” dedi.

BAKANDAN EBA DEĞERLENDİRMESİ: 2 ŞERİTLİ YOLU 10 ŞERİT GİBİ KULLANAMAZSINIZ

Bakan Adil Karaismailoğlu, salgın döneminde online eğitime geçilmesi ile birlikte EBA’da yaşanan aksaklıklara da değindi. Bu konuda “İki şeritli bir yolu 10 şerit gibi kullanamazsınız” yorumunda bulunan Karaismailoğlu, “Yeni bir sürecin içerisindeyiz. Eğitim büyük ölçüde online sistem üzerinden oluyor. Buradaki ani yığılmalar da özellikle kırsalda sistem için sıkıntı. Bizim bunlara hazırlıklı olmamız lazım. Şimdi GSM operatörleri ile çok ciddi görüşmelerimiz var. Onu da çözeceğiz. Sistemi daha da güçlendireceğiz” dedi.

FORMULA1 BİR FIRSAT

Formula 1 yarışının büyük bir fırsat olduğunu aktaran Adil Karaismailoğlu, “Oraya özel bir asfalt döktük. Pistin işletmesini yapan şirket de çok güzel bakıyordu. F1’i bundan sonra da gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yıl önemli bir adım oldu” dedi.

ANTENLERİN YERİNE PARK YAPILACAK

Çamlıca Tepe’sinde 28 tane devasa anten olduğunu ve bunların kaldırıldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, “Geriye sadece TRT’nin kulesi kaldı yakında onu da yıkacağız. O bölgede sadece polis teşkilatına ait bir anten kalacak. Oradaki amaç da şehirde her ihtimale karşı yedek bir antenin bulunması. Eski antenlerin bulunduğu alan ise park yapılarak halka açılacak” ifadelerini kullandı.