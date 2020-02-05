Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi 7. Proje Pazarı etkinliği yapıldı

Ana teması "sektörel iş birliği" ve "nitelikli iş gücü" olarak belirlenen Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi (TSSK) 7. Proje Pazarı etkinliği, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Demir, etkinlikteki konuşmasında, savunma sanayinin bütünsel olarak sanayileşmenin ve kalkınmanın önemli bir parçası kabul edildiğini söyledi. Yeni dönemin teknolojilerini ıskalamamak için çok geniş ve dikkatli bir çalışmayapılması gerektiğini ifade eden Demir, "2019-2023 Dönemi Stratejik Planımızda da silahlı kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını, sürekli gelişim anlayışı ile azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak ve sürdürülebilir savunma sanayi içinde savunma ihracatını artırmak üzere savunma sanayinin ekosistemini güçlendirmek, savunma sanayinde edinilen becerilerin sivil sektöre yayılmasını temel amaç olarak belirledik." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, bu hedeflere ulaşmak için sistem, alt sistem ve bileşen seviyesinde dışa bağımlılığın azami ölçüde azaltılacağını aktardı. Savunma Sanayii İcra Komitesinin ve Savunma Sanayii Başkanlığının yapısının değiştiğini anımsatan Demir, "Bu Türkiye için şu mesajı veriyor. Ortada etkinliği daha da artırılmak istenen bir yapı var. Bu da savunma sanayinin ülkemiz için önemi anlaşılmış durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın bizzat şahsi himayemde dediği bir sektör olmuş durumda." ifadesini kullandı.

ASELSAN'IN BÜYÜMESİ YEREL EKONOMİYİ DESTEKLİYOR

ASELSAN Deniz Sistemleri Grup Başkanı Behçet Karataş da teknolojik bağımsızlığın hayati önem taşıdığını vurgulayarak, Türk savunma sanayine ASELSAN olarak altyapı, Ar-Ge, kalite yönetimi ve insan kaynağı gibi birçok alanda katkıda bulunduklarını söyledi. Yerli iş ortakları ve tedarikçilerle iş birliği içinde çalıştıklarını ifade eden Karataş, ASELSAN'nın sürdürülebilir büyümesinde yurt içi tedarikçilerin payının artmasının yerel ekonomiyi desteklediğini bildirdi.

AR-GE VE İNOVASYON VURGUSU

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay ise savunma alanının Türkiye'nin ulusal güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Savunma endüstrisinin yüksek katma değerli bir endüstri olması dolayısıyla ekonomik olarak çok özel bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Atalay, ihracat içindeki katma değerin artması için Ar-Ge ve inovasyonun önemli olduğunu dile getirdi.

İNSAN KAYNAĞI ENVANTERİ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofis Başkanı Salim Atay, ofis olarak politika yapıcılara, karar vericilere doğru veri sağlamak ve veriye dayalı karar verme süreçlerine destek olma gibi iddialarının olduğunu söyledi. Bu amaçla çalıştıklarını bildiren Atay, "Ofis olarak politikamız, başkaları da bizim ülkemizi tercih edebilsin. Bizim insanımız başka bir ülkeye giderse yine önünde sonunda gelmesi gereken en önemli ülkenin burası olduğunu görsün bilincini aşılamak." diye konuştu.

Atay, Türkiye'nin insan kaynağı envanterinin çalışmasının hızla sürdüğünü belirterek, "Yakında ilgili kurum ve kuruluşlara sağlıklı insan kaynağı planlaması yapabilmeleri için makro veri bağlamında bu veriden uç vereceğiz ve onlar orada istedikleri gibi planlamaları yapabilecekler." değerlendirmesinde bulundu. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da silahlı kuvvetlerin ihtiyacı olan her türlü silah, araç, gereç ve mühimmatı milli savunma sanayinden sağlamanın önemli olduğunu kaydetti.

Savunma teknolojilerinin değişim hızının arttığını ifade eden Kavaklıoğlu, hızlı bir şekilde değişen teknolojiye uyum sağlamanın önemli olduğunu vurguladı. Kavaklıoğlu, bağımsız politikalar uygulayabilmek için Türkiye'nin hızla değişen teknolojiye uyum sağlaması gerektiğini kaydetti. Konuşmaların ardından etkinliğin sponsorlarından ASELSAN ve HAVELSAN'a plaket verildi. İsmail Demir ve beraberindekiler stantları ziyaret ederek, ürünler hakkında bilgi aldı.