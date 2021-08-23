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Tekirdağ Muratlı'da 182 günlük öğrenci taşıma hizmeti alınacak
Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilsırt-Aydınköy-Yukarısırt hattı ile Yurtbekler-Yavaşça-Muzruplu-Hanoğlu-Arzulu-İnanlı hatlarında lise öğrencilerinin 182 gün 22+12=34 öğrencinin taşınması işini ihale edecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
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