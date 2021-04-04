Tek yönde saatte 70 bin yolcu

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Metrolarla sadece havaalanlarını bağlamıyor güzergah üzerindeki istasyonlarla da mahallelerimizi merkezlere bağlıyoruz. Bu çerçevede, ilk ray kaynağını yapmakta olduğumuz Pendik Tavşantepe- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızda çalışmaları süratle devam ettiriyoruz. Bu hattımız, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Kadıköy-Kartal-Pendik Metro Hattı arasında raylı sistem bağlantısını kesintisiz sağlayacaktır.” Karaismailoğlu, 7.4 kilometre uzunlukta olan ve 4 istasyonu bulunan bu hatta saatte tek yönde 70 bin yolcunun rahat, hızlı, güvenli ve ekonomik olarak seyahat edebileceğini söyledi.

EKONOMİK KAZANÇ

Karaismailoğlu, hattın tünel inşaatındaki kazıları tamamladıklarını, projenin tünel ve iç kaplama betonu imalatları ile birlikte istasyon betonarme ve ince işlerinin devam ettiğini bildirdi. Demir yolu işleri ve elektromekanik imalatlarının da başladığını dile getiren Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: “Bugüne kadar hattımızda 15 bin 970 metre tünel kazısı yaptık. 14 bin 536 metrelik ray montajı işinin yüzde 73’ü yani 10 bin 674 metresini tamamladık. Ve sıra geldi ilk ray kaynağını başlatmaya. Proje bedeli 2 milyar 369 milyon lira olan hattın inşai faaliyetlerde ilerlemesi yüzde 91, elektromekanik işlerde ilerleme ise yüzde 20 mertebesinde. Metromuzun tamamlanmasıyla birlikte, 2021-2045 yıllarında ekonomik kazançlarımızın toplamı 181 milyon 297 bin Euro olacak.”

Karaismailoğlu, İstanbul’da, bakanlık tarafından inşa edilen ‘Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı’, ‘Bakırköy sahil (İDO)-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı’, ‘Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir’, ‘Gayrettepe-Kağıthane-Kemerburgaz-İstanbul Havalimanı’, ‘Küçükçekmece Halkalı-Başakşehir-Arnavutkoy-İstanbul Havalimanı’ metro hatlarının yapımının devam ettiğini söyledi. Bu hatlara ek olarak ‘Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Raylı Sistem Hattı’ ile ‘Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projesi’ne de en kısa sürede başlanacağını dile getiren Karaismailoğlu, “İstanbul’un ihtiyaçları her geçen gün artıyor. İstanbul hizmet ister. Devlet aklı, ileri görüşlülüğü ve planlı bir yaklaşımla İstanbul’u yarınlara eksiksiz olarak hazırlamak bizim için çok önemli” diye konuştu.

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