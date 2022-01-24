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Tedarik sanayi Karayipler’e açıldı

#Karayipler#TOGG#TAYSAD
Tedarik sanayi Karayipler’e açıldı

Pandemi nedeniyle başta Avrupa olmak üzere birçok ülke, otomotiv tedarik parçalarının temininde Uzakdoğu yerine Türkiye’yi tercih etti.

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Bu kapsamda, toplam otomotiv sanayi ihracatı içerisinde tedarik sanayi ihracatının payı ilk kez birinci sıraya yerleşti. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, geçtiğimiz yıl tedarik sanayinin 11.8 milyar dolarlık ihracatla toplam otomotiv ihracatından yüzde 41 pay aldığını söyledi. Yıl değerlendirme toplantısında konuşan Saydam, “Geçen sene 190 ülkeye ihracat yaptık. Bu ülkelerden 7’sini ilk kez ihracat gerçekleştirdik. Pasifik’teki, Karayip’teki ada ülkelerine bile ihracat yapmış durumdayız. Bunun haricinde 37 ülkeye olan ihracatımız da 2020’ye göre yüzde 100’ün üzerinde arttı. 2022 için hedefimiz ise 14 milyar dolar” dedi.

2025’E KADAR SÜRECEK

Pandeminin etkilerinin sona erdiğinde tedarik sanayisinin ihracattaki açılımını tamamen kaybetmeyeceğinin altını çizen Saydam, “Belki maliyetten dolayı bazı şeyleri kaybedebiliriz ama tamamen kaybetme yok. Artık lojistik bağlantıların daha yakın, daha dar mesafelerle sağlanması konusunda bütün otomotiv ana sanayi ve tedarik sanayileri hem fikir. Uzakdoğu yerine Türkiye gibi ülkelerin tercih edilme trendi 2025’e kadar sürecek. Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş ile de bir görüşme yaptık. Kendisine en çok altını çizdiğimiz konulardan birisi buydu. Biz zaten ürünümüzle ve kalitemizle buradan Almanya’ya kadar olan bütün rakip ülkelerimizin önündeyiz. Şimdi bunların haricindeki konularla biz geriye atılmaya çalışılıyoruz” diye konuştu.

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SON ÜYEMİZ TOGG

Saydam, Togg ile Çinli enerji devi Farasis ortaklığında kurulan batarya şirketi SiRo’nun TAYSAD’a üye olduğu bilgisini de verdi. Gemlik’te kurulacak batarya şirketinin TAYSAD’ın 484. üyesi olduğunu söyleyen Saydam, bu üyelikten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Öte yandan, TAYSAD Denetleme Kurulu Üyesi Özge Özen Kural, pandeminin başından itibaren kadın istihdamının azaldığına dikkat çekerek, “Kadınların iş hayatına olan etkinliğini nasıl artırırız diyerek bir çalışma başlatmak istedik ve ‘Fırsatı Eşitle Yeteneği Çeşitle’ projesine başladık. Amacımız otomotiv sektöründe rol model olacak bir toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı ile sektöre kadın istihdam oranını artırmak” bilgisini verdi.

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#Karayipler#TOGG#TAYSAD

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