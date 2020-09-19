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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 19.09.2020 - 10:39 | Son Güncelleme:

TCMB'den iki şirketin faaliyet iznine ilişkin karar

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TCMB'den iki şirketin faaliyet iznine ilişkin karar
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye faaliyet izni verilmesi, Sipay Elektronik Para Ödeme Hizmetleri AŞ'nin ise faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan kararlarına göre, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'ye, elektronik para ihracı hizmetlerini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verildi.

Öte yandan, Sipay Elektronik Para Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni kapsamının genişletilmesine ilişkin karar da bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

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