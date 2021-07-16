TCDD’nin 2020 yılı zararı 3.8 milyar lira

TCDD’nin sadece son üç yıllık zararı ise 8 milyar 971 milyon 281 bin TL’ye ulaştığını belirten Sertel, “Zarar ediyor denilip, özelleştirilecek mi?” dedi. Sertel’in açıklamasına göre, Uygun, kurumun son 3 yıllık zararına ilişkin soruyu yanıtlarken, “Teşekkülümüz 2018 yılı zararı 2 milyar 557 milyon 962 bin 517 TL, 2019 yılı zararı 2 milyar 546 milyon 895 bin 95 TL, 2020 yılı zararı ise 3 milyar 866 milyon 423 bin 656 TL’dir” dedi.

Uygun, 2021 yılında ise 3 milyar 259 milyon 135 TL zarar beklediklerini söyledi. “Raylı taşımacılıkta tekel konumunda olan TCDD, yolcu sayısı ve taşınan yük miktarında rekor kırmak yerine zararda rekor kırıyor” diyen Sertel, şunları söyledi: “194 yıllık TCDD tarihinde bütçesine oranla hiç böyle zarar etmemiştir, dersek yanlış olmaz. Ama AKP politikası; ‘önce kurumları sonra tüm kadroları ele geçir. Kâr eden kuruluşları zarar ettir. Sonra da ‘zarar ediyor’ diye özelleştir.’ Umuyor ve diliyorum ki TCDD için de böylesine sinsi bir plan yürütülmüyordur.”

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