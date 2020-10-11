Tasfiyelik araç ve eşya satışlarına ilgi Kovid-19'a rağmen arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrüklerde tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaların açık artırma e-ihale yöntemiyle satışına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde 2 ay ara verilmesine rağmen bu sistemle gerçekleştirilen satışlardan elde edilen hasılatın, yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 309 milyon liraya ulaştığını bildirdi.



Pekcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak dijital dönüşüme büyük önem verdiklerini söyledi.



Sosyal temasın azaltıldığı Kovid-19 salgını döneminde de daha önce hayata geçirdikleri dijital sistemin getirdiği imkanların meyvelerini topladıklarını ifade eden Pekcan, bu sistemlerden birinin de tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaların, elektronik ihaleyle Türkiye ekonomisine kazandırılması olduğunu belirtti.



"Gümrüklerimizde tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaların Türkiye ekonomisine kazandırılmasına yönelik açık artırma yöntemiyle uyguladığımız e-ihalelere vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor.” diyen Pekcan, sistemin daha şeffaf, katılımcı ve rekabete açık olduğunu dile getirdi.



Pekcan, bu sistem sayesinde tasfiyelik eşya ve araçların satışlarını kapalı teklif yerine "açık artırma e-ihale" yöntemiyle gerçekleştirdiklerine işaret ederek "2019 yılının sonunda 755 bin olan e-ihale sistemine üye sayısı, bu yılın eylül sonu itibarıyla 960 bine ulaştı.” bilgisini verdi.



Söz konusu satışların e-ihale üzerinden "www.eihale.gov.tr" internet adresinden, mobil uygulamadan ve e-devletten yapıldığını aktaran Pekcan, e-ihale sistemiyle gerçekleştirilen satışlardan 2019 yılında 374 milyon liralık hasılat elde edildiğini bildirdi.



EN ÇOK İLGİ ARAÇLARA



Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik önlemler çerçevesinde 1 Nisan'da ara verilen e-ihalelere, şehirlerarası seyahat kısıtlamasının da kalkmasıyla 1 Haziran itibarıyla yeniden başladıklarını hatırlatan Pekcan, "Tüm e-ihalelere 2 ay ara verilmesine rağmen bu yılın 9 ayında e-ihale sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen satışlardan elde edilen hasılat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 309 milyon lira olarak gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.



Sistem üzerinden başta araçlar olmak üzere, elektronik eşya, sanayi ürünleri, mobilya, tekstil ürünleri, ayakkabı, çanta ve aksesuarlarının satışa çıkarıldığını belirten Pekcan, vatandaşların en çok tasfiyelik araçlara ilgi gösterdiğini söyledi.



Pekcan, bu dönemde 3 bin 736 araç satışı ve 3 bin 379 grup eşya satışı yapıldığı bilgisini vererek "Pandemi nedeniyle 2 ay e-ihale sistemimizin kapalı olmasına rağmen araç satışlarından elde edilen hasılat yüzde 44 artış gösterdi. Aynı dönemde eşya satışlarında yüzde 32'lik hasılat artışı kaydedildi." dedi.

Bakan Pekcan, yılın 9 aylık döneminde toplamda 15 milyon liralık cep telefonu, 10 milyon liralık giyim eşyası ve kumaş, 5 milyon liralık kol saati ve 5 milyon liralık oto parçası satışının ön plana çıktığını kaydetti.



e-İhale sisteminde teklifler her ne kadar elektronik ortamda alınıyor olsa da eşyanın görülmesi ve teslim alınması aşamalarında katılımcıların alınan önlemlere uymaları gerektiğini vurgulayan Pekcan, bu önlemler kapsamında eşyaların depolandığı alanlara ve idari binalara sınırlı sayıda kişi alındığını, bu alanlara girecek kişilerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorunda olduğunu dile getirdi.



TASFİYELİK EŞYA VE ARAÇLARIN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İ İLK İHALEDE ALICI BULDU



Pekcan, sistemle vatandaşların ihaleye girmesindeki coğrafi ve mekansal kısıtların ortadan kaldırıldığına dikkati çekerek alıcıların internet üzerinden araç ve eşyayı inceleme imkanına sahip olduğunu anlattı.



e-İhale ile hızlı ve etkin tasfiye sağlandığını ifade eden Pekcan, "Bugüne kadar gerçekleşen ihalelerde tasfiyelik eşya ve araçların yaklaşık yüzde 80'i ilk ihalede satılarak eşyanın ekonomik değerini yitirmeden tasfiye edilmesi sağlandı." dedi.



SİSTEME ÜCRETSİZ ÜYE OLUNABİLİYOR



Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler e-ihale sistemine ücretsiz üye olabiliyor. Katılımcılar, ihale için verilmiş en yüksek iki teklifi anlık görüyor, eşya, araçlar 3 iş günü teklife açık halde kalıyor bu sürede bulunduğu yerde görülüp incelenebiliyor.

Katılımcıların e-ihalelere teklif verebilmesi için sistemde ihaleye esas bedelin yüzde 10'u kadar teminatlarının olması gerekiyor. En yüksek teklifi veren katılımcı eşya bedelini 7 gün içinde ödüyor ve ödemeyi takip eden 10 gün içinde eşya veya aracı bulunduğu yerden teslim alabiliyor.

Bu kişinin ödeme yapmaması halinde ise ikinci en yüksek teklif sahibi aynı koşullarda ihaleyi kazanmış sayılıyor.

Sisteme "www.eihale.gov.tr" adresinden, mobil uygulamadan ve e-devlet üzerinden erişilebiliyor.