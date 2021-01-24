Tarla balığından 500 milyon dolar

Ali Can Yamanyılmaz, Adana’nın Karataş ilçesinde kurulacak ve tarla balıkçılığında kümelenme projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde hızla ilerlediğini belirtip, “Yaklaşık yıllık 60 bin ton üretim, yıllık 500 milyon dolar ciro ve 250 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. 3 binin üzerinde istihdam sağlayacak projemizin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat takip ediliyor olması en büyük motivasyon kaynağımızdır. Tarla balıkçılığında çığır açacak vizyon projemizi hükümetimizin destekleriyle ülkemize kazandırmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

KADIN İSTİHDAMI

Türkiye su ürünleri sektörünün 2020 yılında ihracatını yüzde 4 artırarak 1 milyar 53 milyon dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştırdığını kaydeden Yamanyılmaz, Sarıeroğlu ile yaptıkları görüşmede ASHİB’in planladığı tarla balıkçılığı projesinin bölgeye büyük bir ekonomik canlılık getireceğini, sektörün üretim kapasitesi ve ihracat hacminde büyük bir artış sağlayacağını anlattı. Yamanyılmaz, “Denize yakın 6 bin 300 dönüm verimsiz arazide planladığımız ihtisas OSB’miz 215 parselden oluşuyor. 300 milyon lirası altyapı yatırımları olmak üzere yaklaşık 2 milyar liralık toplam yatırımla kuracağımız ihtisas OSB’mizde istihdamın 2 bini kadın çalışanlarımızdan oluşsun istiyoruz” diye konuştu.