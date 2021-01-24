Tarla balığından 500 milyon dolar
Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’nu ziyaret edip, Türkiye’nin 1 milyar doları aşan su ürünleri ihracatında yüzde 30’luk artış sağlayacak Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi hakkında bilgilendirdi.
Ali Can Yamanyılmaz, Adana’nın Karataş ilçesinde kurulacak ve tarla balıkçılığında kümelenme projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde hızla ilerlediğini belirtip, “Yaklaşık yıllık 60 bin ton üretim, yıllık 500 milyon dolar ciro ve 250 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. 3 binin üzerinde istihdam sağlayacak projemizin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bizzat takip ediliyor olması en büyük motivasyon kaynağımızdır. Tarla balıkçılığında çığır açacak vizyon projemizi hükümetimizin destekleriyle ülkemize kazandırmak için sabırsızlanıyoruz” dedi.
KADIN İSTİHDAMI
Türkiye su ürünleri sektörünün 2020 yılında ihracatını yüzde 4 artırarak 1 milyar 53 milyon dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştırdığını kaydeden Yamanyılmaz, Sarıeroğlu ile yaptıkları görüşmede ASHİB’in planladığı tarla balıkçılığı projesinin bölgeye büyük bir ekonomik canlılık getireceğini, sektörün üretim kapasitesi ve ihracat hacminde büyük bir artış sağlayacağını anlattı. Yamanyılmaz, “Denize yakın 6 bin 300 dönüm verimsiz arazide planladığımız ihtisas OSB’miz 215 parselden oluşuyor. 300 milyon lirası altyapı yatırımları olmak üzere yaklaşık 2 milyar liralık toplam yatırımla kuracağımız ihtisas OSB’mizde istihdamın 2 bini kadın çalışanlarımızdan oluşsun istiyoruz” diye konuştu.
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